"Ще з 2014 року, коли США відійшли від цього процесу..."

Світ не зацікавлений в тому, щоб війна на Донбасі була припинена з урахуванням інтересів України

Про це в інтерв'ю Politeka Online заявив політичний експерт Валерій Клочок.

"Тому що ні нормандський формат, ні мінські угоди жодним чином не захищають інтереси українців. Там є основний пункт: "Схвалення змін до Конституції", в яких закріплено особливий статус непідконтрольних територій. Про Крим – ні слова! Де тут інтерес України?", – пояснив свою думку експерт.

Крим, за словами політолога, не повернеться до складу України в найближчі 10-20 років, а з ОРДЛО, якщо раніше була якась надія, що з допомогою миротворчої місії ООН Київ зможе повернути ці території, то на сьогоднішній день з'явилося чітке розуміння того, що цього не станеться.

"Ще з 2014 року, коли США відійшли від цього процесу, вже стало зрозуміло, що вони не беруть на себе ці повноваження і головне для них - санкційна політика, яка буде створювати для Росії економічні проблеми, а для США - вигоду. Так само, як і для країн Європи", – вважає Валерій Клочок.

Також політолог звернув увагу на те, що при президенті Зеленском контрольно-пропускні пункти на Донбасі перетворилися з тимчасових "будочек" в капітальні споруди. Це, на його думку, може говорити про те, що влада змирилася з тим, що Донбас не повернеться до складу України.

"Не брешіть самі собі! Політики не можуть про це говорити. Зеленський не може, Порошенко не міг... Тому що це означає визнати публічно, що ти відмовився від частини територій. Ми йдемо за цим сценарієм. Якщо хтось думає, що Росія подарує нам тому ці території - не обманюйте самі себе. Ніколи в житті цього не буде. Ще питання, чи хоче Київ повертати ці території. Усі сторони переговорного процесу зацікавлені в тому, щоб ці території не повернулися. Якби було інакше, це питання піднімалося б в Радбезі ООН, а не в Мінську", – резюмував Валерій Клочок.

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