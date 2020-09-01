Україна повинна припинити ринкові відносини з Білоруссю

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст і політолог Олег Соскін в ефірі Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, ринкові відносини між країнами шкодять Україні.

"Ми торгуємо в збиток з Білоруссю, а дефіцит торгівлі за останні кілька років ще й збільшився. У нас такий "великий торговий партнер", який ми, український народ, фінансуємо. Ми фінансуємо диктатора і розбійника Лукашенка. Він сьогодні вбиває своїх. Що робить тиран? Він кидає озброєних до зубів манкуртів і яничар на людей", - зазначив політолог.

Крім того, він підкреслив, що українська влада повинна негайно осудити режим Лукашенко.

"Як з цими звірами і вбивцями мати справу? Яка торгівля? Якщо влада на законодавчому рівні не засудить цього бандита Лукашенка і не будуть припинені зв'язки з цими розбійниками, то значить в Україні теж такі розбійники стоять (при владі - Ред.) і підтримують цього вбивцю", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що з 1 вересня громадяни України можуть в'їжджати в сусідню країну тільки за закордонним паспортом. Назад можна повернутися при наявності звичайного паспорта.



Передбачається, що таке рішення Кабміну знизить кількість випадків підробки документів і зміцнить нацбезпеку України.

Нагадавши, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.