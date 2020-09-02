Наближчим часом на Донбасі є загроза ескалазції конфлікту

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за даними громадської ініціативи "Права справа", яку очолює Снєгирьов, на окупованій території міста Щастя Луганської області планується відкриття КПВВ, концентруються підрозділи батальйонів матеріально-технічного забезпечення "ЛНР", а також окремі підрозділи розвідувального батальйону "ЛНР".

За словами експерта, дана передислокація підрозділів відбувається під прикриттям "інженерних робіт" по будівництву КПВВ поблизу міста Щастя.

Снєгирьов наголосив, що будівництво КПВВ передбачене "нормандським форматом", однак є інформація, що на початок вересня готується ескалація конфлікту не тільки поблизу Щастя, але і на Донецькому напрямку.

"В цьому плані досить тривожними виглядають заяви Пушиліна про те, щоб до 3 числа висунути ультиматум ЗСУ щодо демонтажу своїх інженерних споруд поблизу селища Шуми. У випадку відмови так звана "ДНР" залишає за собою право на нанесення превентивного удару", - нагадав експерт.

Також він повідомив про завезення в "ЛДНР" близько 200 комплектів обмундирування зразків ЗСУ, що може свідчити про підготовку до провокації під виглядом обстрілу бойовиків з боку українських військових. За словами експерта, бойовики можуть використати це для блокування відкриття КПВВ та зриву перемовин по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Снєгирьов вважає, що Росія вдається до подібних кроків з метою тиску на Україну щодо надання Донбасу особливого статусу, імплементації формули Штайнмаєра та проведення виборів на окупованих територіях.

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