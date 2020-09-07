Економіст і політичний експерт Юрій Атаманюк критично висловився про кадрову політику президента України Володимира Зеленського

За його словами, проблему кадрової політики в парламенті створив сам президент, оточивши себе проблемними і непрофесійними людьми. Через це Зеленського може чекати гучний провал і неприємності.

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю для Politeka On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Зеленський оточив себе знайомими і людьми з "95 кварталу", людьми непрофесіоналами, а подібне притягує подібне. Більш того, все це оточення працює планомірно для того, щоб хтось грамотний і сильний, системний не з'явився в цьому колі. Адже їх дурь буде одразу видно", - зазначив експерт.

Він додав, що ця проблема у президента України буде існувати до тих пір, поки він не призначить на посаду прем'єр-міністра професійну людину, яка обиратиме таких же міністрів.

"Багато хто з сьогоднішніх міністрів не могли б працювати при сильній людині прем'єрі чи президентові. Ніколи б самодостатня і розумна людина не тримала би біля себе нікчемну непрофесійну аморальну порожнечу. Адже це і його обличчя - міністри ж представляють обличчя прем'єра", - заявив Атаманюк.

При цьому він додав, що багато сьогоднішніх міністрів лише активно постять на сторінках в мережі безглузді фото, а не займаються проблемами країни.

Нагадаємо, Юрій Атаманюк про людей Романенка на топ-посадах митниці.

Також Politeka писала, що Юрій Атаманюк розкрив головну небезпеку протестів у Білорусі.