Протистояння Вірменії і Азербайджану за Нагірний Карабах - це "війна минулого", тоді як конфлікт на сході України - це "війна майбутнього"

Таку думку висловив політичний аналітик і прогнозист Володимир Стус в інтерв'ю Politeka-online.

Так, за словами експерта, російсько-український конфлікт на Донбасі можна вважати "війною майбутнього", тому що це не тотальна війна, і обидві сторони не використовують більшу частину озброєння, яке мають у наявності, на відміну від ситуації в Нагірному Карабаху.

"По-друге, це війна, де головної діючою зброєю була не високоточна зброя, і міномети. Під час Другої світової війни найбільше втрат було від мінометів", - нагадав експерт.

Він також зазначив, що війни майбутнього - це гібрідні війні.

"Це війни жорсткого дефіциту ресурсів, коли стару техніку, яку випустили до війни, неможливо навіть ремонтувати і використовувати", - наголосив він.

За словами Стуса, конфлікт на Донбасі можна вважати "війною майбутнього" через те, що Україні доводиться докладати зусиль для забезпечення своєї армії в умовах дефіциту ресурсів.

"Ми йдемо в данному випадку поперед всієї планети", - наголосив він.

Також Стус наголосив, що не виключає, що Путін введе російські війська повномасштабно і завдасть удар по Азербайджану.

"У мене немає гарантії, що Путін не введе війська або безпосередньо в Азербайджан, або не вдарить по Азербайджану ... У диктатора їде дах в чистому вигляді", - підсумував він.

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