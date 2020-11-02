Бідність українців обумовлена штучним збільшенням курсу валют та іншими факторами

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив економіст Олександр Савченко в інтерв'ю Politeka.On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, є реальний курс валют в Україні, наприклад - 28,5 грн/дол, а також є курс валют за покупну можливість - 9 грн/дол. Щоб розрахувати кінцевий курс беруться ціни на базові товари в Києві і діляться на ціни базових товарів в Нью-Йорку.

"За всіма цими розрахунками курс валют в Україні повинен становити 9 грн/дол. Проте, чим вище різниця між реальним курсом і покупною можливістю, тим бездарніше управління всередині країни. В цьому ми чемпіони, ми завжди займаємо за валютними показниками третє або четверте місце з кінця серед країн, які ведуть вдалий менеджмент", - зазначив економіст.

Він додав, що в Україні курс валют недооцінений, тому його штучно тримають на високих показниках. Але реальна ціна за долар в Україні повинна становити 9 грн.

"Ця недооцінка гривні і показує наше убозтво. Якби у нас був такий уряд або центральний банк, як у США, то курс валют становив би 9 грн/дол. Але у нас все по-іншому: вся ця корупція, непрофесійне управління, оплачується українцями через сьогоднішній курс, тому ми такі бідні", - заявив Олександр Савченко.

Експерт пояснив, що завдяки підняттю курсу і цін українська влада вирішує свої проблеми. У той же самий час, ціни на товари і послуги в Європі і США утримують і контролюють. З цього всього є тільки один вихід - думати, перед тим, як когось вибирати у владу.

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