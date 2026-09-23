Графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 вересня стосуватимуться десятків вулиць міста. Енергетики проводитимуть планове технічне обслуговування мереж, тож частина мікрорайонів тимчасово залишиться без електропостачання. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на цей тиждень продовжують діяти — у Кропивницькому 24 та 25 вересня енергетики проведуть планові роботи на мережах, через що частина вулиць залишиться без електропостачання.

Як повідомляє Кіровоградобленерго, причина знеструмлень — технічне обслуговування обладнання, а не аварійна ситуація. Роботи виконуватимуть у різні години доби, тож мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи потрапляє їхня адреса до переліку. Повний план відключень опубліковано на офіційному сайті компанії.

24 вересня: головний блок знеструмлень з 08:00 до 17:00

Наймасштабніші відключення світла в Кропивницькому відбудуться у середу, 24 вересня, з 08:00 до 17:00. У цей період без електроенергії залишаться мешканці провулка Профілакторного (11, 9), вулиць Садової (100–114А, 143, 90К, 92–98А), Панаса Михалевича (31/33, 50) та Вадима Височина (28/30а–59/30).

У тому ж часовому проміжку планові роботи охоплять вулиці Варшавську, Севастопольську, Павла Сніцара, Героїв-земляків, Бобринецький шлях, Новослобідську та Бердянську. Також без світла будуть окремі будинки на вулицях Семена Тютюшкіна, Валентина Глушка, Кароля Шимановського та Михайла Янгеля.

Додатково з 08:00 до 17:00 відключать вулиці Канізьку, Левка Мацієвича, Миколи Міхновського, Ярославську, Тепличну, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Костя Оверченка та Гурбенську, а також низку провулків: Санаторний, Гурбенський, Товарний, Тепличний, Харитина Пекарчук, Луньовський і тупики Київський та Солодка Балка.

Додаткові відключення 24 вересня

З 09:00 до 13:00 без світла залишаться проспект Університетський (1), вулиці Нейгауза (8), Андріївська (2), Гоголя (24–33), Кавалерійська (19/26) та Віктора Чміленка (24-Б, 24є, 24в, 24е), а також проспект Винниченка (1–4) і провулок Водостічний (11–23/2).

З 12:00 до 17:00 відключення торкнуться вулиці Першої Виставкової (11), проспекту Університетського (25–33К2), вулиць Героїв-рятувальників (11, 11-в, 11-г, 13а, 2) та Героїв України (6/13).

25 вересня: аналогічний перелік і додаткові адреси

У четвер, 25 вересня, з 08:00 до 17:00 діятиме практично той самий перелік адрес, що й напередодні: від провулка Профілакторного та вулиці Садової до вулиць Ярославської, Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенської та провулків Санаторних і Луньовського.

З 09:00 до 13:00 25 вересня без світла будуть вулиці Інженерів (21), Незалежності (4, 8), Героїв Маріуполя (106к, 108а, 125, 125б, 127а, 156) та проспект Університетський (15а–25Д). З 12:00 до 17:00 — вулиці Степняка-Кравчинського (1), Вокзальна (27К3), Андріївська (10-А–33/1), Миколи Садовського (1–32), Глиняна (2), провулок Обривний (10–31а) та тупик Андріївський (4, 6).

Що робити мешканцям на час відключень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про резервне освітлення. Точний час увімкнення може незначно зсуватися залежно від обсягу робіт. Актуальні графіки відключення світла в Кропивницькому 24 та 25 вересня можна звірити на сайті Кіровоградобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Кропивницькому 18 та 19 вересня: опубліковано графіки.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кіровоградській області 23 та 24 вересня: опубліковано список адрес.