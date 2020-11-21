В Україні потрібно було вводити жорсткий карантин, а обмеження вихідними лише знищують бізнес

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив історик і співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, карантин в Україні просто необхідний, але влада з цим запізнилася.

"У цьому питання немає. Світовий досвід підтвердив, що жорстке введення карантину унеможливлює поширення хвороби. Той же Ізраїль, де був введений карантин вихідного дня, який дозволив в три рази скоротити рівень захворюваності. Але на той момент в Ізраїлі було 300-500 хворих (за добу - ред.), а в Україні вже 15 тисяч", - пояснив експерт.

Снєгирьов зазначив, що незрозумілими виглядають ініціативи уряду щодо введення карантину вихідного дня.

"Вводите жорсткий карантин, що не дозволить остаточно знищити бізнес. 40% прибутку вони отримують саме на вихідних. А це (жорсткий карантин - ред.) дозволить унеможливити втрати. І зовсім дурним виглядає заява заступника міністра охорони здоров'я, що підприємцям варто шукати додаткові джерела заробітку і звертатися в лікарні в пошуках роботи", - зазначив Снєгирьов.

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