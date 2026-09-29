Початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежить не лише від готовності комунальників, а й від систем захисту та протиповітряної оборони.

Початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежить не лише від комунальників. Про це в етері національного телемарафону заявив мер міста Ігор Терехов, наголосивши, що на строки подачі тепла можуть вплинути системи захисту та протиповітряної оборони.

За словами мера, підготовка в місті «не зупинялася ані на хвилину» — комунальники продовжують створювати енергетичні острови та встановлювати когенераційне обладнання. Це дає змогу виробляти тепло й електроенергію локально, незалежно від загальної енергомережі.

Водночас Терехов визнає, що дії самої громади — не єдиний чинник. «Не все залежить від нас, залежить дуже багато від інтенсивності обстрілів, від системи захисту, від системи ППО», — пояснив він і додав, що місто вже має досвід швидкого реагування на влучання в енергетичні об'єкти.

Єдиної дати, коли тепло одночасно ввімкнуть в усіх містах України, не існує: усе залежить від погоди в конкретному регіоні. Остаточне рішення про старт опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Як у Харкові визначать дату ввімкнення опалення

Орієнтир для місцевої влади встановлює постанова Кабінету Міністрів №830. Згідно з нею, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря тримається на рівні +8 °C або нижче. Поки надворі тепліше, батареї в оселях лишатимуться холодними, навіть якщо комунальна система повністю підготовлена.

Тож початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежатиме одразу від двох умов: стійкого похолодання та здатності ППО прикривати енергетичну інфраструктуру від ворожих атак. У місті запевняють, що реагуватимуть на всі виклики максимально швидко.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Харківській області: у ПФУ розповіли, куди подавати заяву на "Зимову підтримку".

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Харківській області: скільки тепер доведеться платити за базовий кошик.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів у Харківській області: як ракетний удар по овочесховищу може позначитися на ситуації.