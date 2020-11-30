Карантин вихідного дня в Україні виявився недопрацьованим, адже його навіть не змогли толком реалізувати

В офісі президента обговорюють дату введення локдауну в Україні перед новорічними святами, але все залежить від епідемічної ситуації. Поки на території країни діє карантин вихідного дня.

Як повідомляє Politeka.net, відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський висловився про карантин вихідного дня в ефірі Politeka On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, навіть наймінімальніші заходи, які призводять до того, що люди рідше спілкуються один з одним ведуть до зменшення хворих на коронавірус. Але при цьому вони настільки незначні, що це нічим не допоможе Україні та зробить тільки гірше.

"Хіба може допомогти закриття всього, крім продуктових магазинів під час карантину вихідного дня? Ні. Людей обурює в карантині вихідного дня - соціальна несправедливість, адже якщо закривати, то закривати всі магазини і робити "вихідний локдаун". Я пам'ятаю часи Радянського Союзу, коли в неділю були закриті всі продуктові крамниці і все було нормально, вижили", - зазначив Комаровський.

Він висловив нерозуміння тому, хто взагалі придумав ввести "недопрацьований карантин вихідного дня", який в Україні толком не можуть реалізувати.

"Це не Зеленський, не Шмигаль і не Степанов придумали карантин вихідного дня. Це хтось розумний раптом вирішив порозумнішати за спиною у політиків, дав рекомендації, від яких тепер соромно. І підставив міністрів", - заявив Комаровський.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.

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