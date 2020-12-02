Кількість хворих в Україні стрімко зростає, а карантин вихідного дня не дав бажаних результатів
Тому українська влада розглядає кілька можливих варіантів локдауну. Один з них передбачає посилення карантину на новорічні свята.
Як повідомляє Politeka.net, український політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі Politeka.On-line прокоментував цей передбачуваний сценарій (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, розмови про введення локдауна показують безпорадність і некомпетентність української влади, яка не знає, що ще робити з поширенням коронавірусу в Україні.
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"Ми живемо в світі, де почав панувати коронавірус. Поки тільки політики не змогли розібратися з природою цього вірусу, у них чомусь не існує достатньо компетентних експертів. Як показала світова практика ніякі локдауни не сприяють серйозній боротьбі з вірусом, тут повинні бути інші заходи. Те, чому локдаун серйозно сприяє - це економічна і соціальна криза", - вважає експерт.
Він також нагадав, що локдаун навесні завдав нищівного удару по українській економіці і не вберіг кріїну від спалаху коронавірусу. Гайдай порадив носити захисні маски, але при цьому додав, що це не 100% панацея від вірусу.
"Проблема не в наявності вірусу, а його дозі, як каже доктор Комаровський. А доза зменшується простим провітрюванням приміщення. Сьогодні найголовніше - там, де народ накопичується, повинен бути приплив свіжого, а головне холодного повітря", - зазначив експерт.
Крім того, Гайдай пояснив, що нашу звичку жити при температурі 26-27°C треба міняти, адже така температура повітря сприяє поширенню вірусу. Правильною температурою є 18-20°C. При таких значеннях вірусу набагато важче поширюватися.
Нагадаємо, що Сергій Гайдай висловився про відставку Володимира Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Сергій Гайдай дав свої прогнози щодо карантину в Україні.
Також Politeka писала, про локдаун в Україні: Степанов уточнив, коли приймуть рішення і що буде з транспортом.