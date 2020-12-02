Введення касових апаратів закінчиться падінням рейтингів

Про це в ефірі Politeka Online повідомив відомий політолог, блогер, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, 1 грудня депутати Верховної Ради підтримали рішення про введення касових апаратів. Таким чином, підприємців зобов'язали до першого січня 2022 року встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО). При цьому влада запевняє, що пішла на компроміс.

За словами Романенка, він спочатку виступав проти зазначеного рішення, адже було зрозуміло, що закінчиться це плачевно, в тому числі падінням рейтингів.

Як зазначив експерт, чинна влада за півтора року зробила все, щоб зіпсувати життя підприємцям, через що і почалися акції протесту під стінами ВР.

"Зрештою, як завжди у нас відбувалося, влада, "підібгавши хвіст" починає відкочувати: перенесли на рік, потім знову перенесуть на рік, тому що ситуація не покращиться", - зазначив Романенко.

За словами експерта, введення касових апаратів вигідне великому ритейлу, який намагається монополізувати імпорт. Зараз використовується доступ до влади для нав'язування законів, щоб "вбити" малий бізнес. Таким чином, великі компанії хочуть взяти потоки, через які вони втрачають істотну частину грошей.

Крім того, існують комерційні інтереси у тих, хто продає РРО, адже на продажу даних апаратів можна заробити десятки мільйонів доларів. Також кошти отримують і люди, які обслуговують подібні системи.

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