Рік роботи чинного уряду відзначився його сірістю і падінням економіки.

Про це у своєму блозі заявив політолог Руслан Бортнік, передає Рoliteka.

«За цей рік досить цей уряд складно оцінити, тому що, напевно, головною характеристикою цього уряду стала його сірість. Ось воно нічим особливим таких не відзначилося: ні в плані супернегативу, ні в плані суперпозитиву. Але в той же час цей уряд практично грав визначальну роль для забезпечення стандартів життя, забезпечення того, в якій ситуації, в яких умовах насправді жило українське суспільство», - розповів політолог.

Він розповів, що в підсумковій презентації прем'єр-міністр розповідав про великі перемоги цього уряду, про перебудови, реформи, партнерів і багато іншого. При цьому, Бортнік відзначив, що насправді в сухому залишку цей уряд залишає нам поки від 4% до 8% в мінус ВВП.

«Будуть не зовсім праві ті люди, які говорять: «Ну, дивіться, у нас же був ковід». Ми проаналізували, що понад 40 країн світу за «ковідний» рік продемонстрували зростання ВВП. Тобто не 4 країни, не 3, не 2, не одна, а понад 40 країн в світі цей «ковідний» рік використали, як інструмент зростання. Там є і маленькі економіки Африки, Латинської Америки, а є і великі, такі як китайська економіка. Тому ковід - не дуже хороше виправдання для падіння ВВП», - вважає Бортнік.

Тим часом він зазначив, що офіційних даних з цього приводу досі немає, а за неофіційними джерелами налічується 8% падіння ВВП України за 2020 рік. Бортнік вважає, що оприлюднення офіційних даних навмисне затягують.

Політолог заявив, що звіт уряду номінально міг би стати причиною для розгляду у Верховній Раді питання про його відставку, але депутати це питання не піднімали.

«Уряд продовжує працювати: далі новий виток зростання тарифів, низька ефективність в цілому органів виконавчої влади, відсутність реалізованих або хоча б запущених якісних програм з відновлення національної економіки - і знаменита локалізація, і програма підтримки української промисловості - все це залишилося віртуальним», - розповів Бортнік.

Раніше Politeka повідомляла, що Бортнік назвав переведення часу наслідком індустріалізації і розвитку промисловості.

Нагадаємо, Охотін заявив, що якщо протести триватимуть, може статися заміна в Кабміні.