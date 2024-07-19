У Силах оборони Півдня офіційно підтвердили, що залишили позиції у районі села Кринки на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

По Кринках, як і по Роботино вже певний час була сіра зона, а це означає, що наші підрозділи та частини не утримували її, а здійснювали вогневий вплив на супротивника.

Про це у студії Politeka Online повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Зараз підтвердили, каже військовий, що із сірої зони вийшли, бо дуже складно з такою логістикою і взагалі ці плацдарми та ресурс для контрнаступу було зібрано і то не повною мірою на один напрямок, а було організовано чотири: Бахмутський, два на Запорізькому та Херсонському.

За словами військового, головний напрямок мав бути Херсонський, але росіяни дізналися, розібралися та залили просто все водою, підірвавши греблю Каховської гідроелектростанції.

"Тому розподілити зусилля ресурси з одного напряму на чотири - перспективи не мало і вже до липня треба було приходити до стратегічної оборонної операції, що не було зроблено нами силами оборони України, і тоді противник зупинив усі спроби просування далі, які робили в силах обороні аж до листопада, оскільки Сил уже не залишалося на обороні, то супротивник поповнив резерви, сформував ударні угруповання і з кінця минулого року до теперішнього часу - здійснить стратегічну наступальну операцію", - повідомив Ігор Романенко.

Військовий додав, що склалася досить складна та важка для нас позиція, Україні потрібні резерви озброєння, техніки та боєприпасів.

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