За словами несамовитого російського депутата, українці захлинуться ріками крові за тих убитих росіян, Донбас, Луганськ.

«Тому що ми хочемо, те й зробимо! Ось канал! Звідси повертаємо – і пішов Тихий Дон. І вся Україна засохне! Дамо в Крим все, що треба. Як тільки вони побачать початок будівництва каналу для відводу дніпровської води, все відкриють негайно! І Північно-Кримський канал запрацює моментально. Захлинеться Крим водою, захлебнетесь, повінь буде! Будете просити: «Не треба, зупиніть цю воду!», – сказав Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Кургінян заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.

Таку маячню можна було почути в ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір з Володимиром Соловйовим».

За його словами, якщо в Україні не проводити русифікацію, вона просто-таки приречена здичавіти, і в особливості це стосується її західних областей.

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