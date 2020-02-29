Експерт прокоментував заяви мільярдера Ігоря Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський дав інтерв'ю американському виданню The New York Times, в якому розповів про своє нове бачення майбутнього України.

Економіст Андрій Новак вважає, що метою цього гучного інтерв'ю було відволікти українців від закону про ринок землі, який прийняла в першому читанні Верховна Рада.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Politeka Online (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Хочу почати з простого питання, де живе цей пан? В Росії? Ні! Живе в Швейцарії. Де офіси його компаній в Росії? Немає у Швейцарії, Лондоні в Сполучених штатах Америки. Активи в яких банках зберігаються? У російських? Ні! В швейцарських, американських і так далі. Навіть не в українських, як ми знаємо після історії з Приватбанком», - каже економіст.

«Яка мета цього виступу? Я вам скажу, що мета цього інтерв'ю, щоб ми зараз обговорювали це інтерв'ю з дуже гучними заявами, а не закон про ринок землі, який прийняли у першому читанні», - впевнений Новак.

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Про повернення Коломойського повідомив журналіст проекту «Схеми» Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі.

За його даними олігарх прибув в Дніпро в ніч на четвер, 16 травня.

Незабаром і сам Коломойський підтвердив, що повернувся в Україну. На уточнююче запитання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.

Новина миттєво розлетілася по соціальним мережам і стала однією з найбільш обговорюваних.

«Намічається великий шухер», «Нова молода неолігархічна команда почала підтягуватися», «Ну чого ви пристали до людини, поживемо, побачимо, таке враження, що він кандидат у президенти», «Коломойський повернувся в Україну. Ну, тепер-то все і почнеться. Тепер-то все і відбудеться. Інавгурація, посадки, злети і падіння», «Не здивуюся що до кінця травня місяця долар підскочить до 28», — пишуть в мережі.

Нагадаємо, інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського, в якому він фактично назвав ціну України для Росії, не на жарт розлютило ветеранів АТО

На думку Олексія Петрова, який воював на Донбасі проти окупантів, слова Коломойського про те, що Росія може дати Україні 100 мільярдів доларів в обмін на відмову співпрацювати з МВФ, ставлять Володимира Зеленського на «розтяжку».

Він підкреслив, що фактично назвавши ціну, за котору готовий продати Україні Путіну, він чомусь «забув», що наша країна воює, вмиваючись кров'ю, вже шостий рік, і тисячі громадян заплатили за це своїм життям. Олігарх же прямим текстом говорить, що держава повинна забути про європейський вектор розвитку і кинутися в обійми агресору.

Нагадаємо, Путін позбавився від "правої руки" заради нової стратегії по Україні, розкриті деталі.

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