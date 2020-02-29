Що або хто заважає президенту

Бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, як завжди, розставив всі крапки над "i" і пояснив українцям, в чому головна проблема Володимира Зеленського, хто в цьому винен, і що очікувати в майбутньому

Так, експерт заявив, що Зеленський зробив фатальну помилку ще під час формування свій команди.

«Володимир Зеленський допустив помилку вже на етапі формування своєї команди. Він наблизив до себе одну людину. Цей наближений запустив інших людей, які, як павуки, сплели непробивну павутину».

Оточення Зеленського, на думку телеведучого, прибрало з влади тих людей, які могли б внести хоч якесь критичне зауваження, тобто професійних політиків.

Пальчевський додав, що самою головною слабкістю президента є його довірливість, якою активно користується його нинішнє оточення в політичному середовищі.

На думку експерта, у Зеленського, очевидно, перевантажений графік, який не дозволяє йому перевіряти соціальні мережі і перевіряти те, що про нього пишуть. Але справа в тому, що перевантажений цей графік людьми з найближчого оточення, які добре влаштувалися і відчули "ахіллесову п'яту" президента і тепер активно лоскочуть її. Цієї самою п'ятою є довірливість.

Звідси випливає подальше скандальне схвалення 13 листопада закону про землю, що не обговорював лише ледачий. Багато хто думає, що "слуги" поквапилися.

Коментуючи вільний ринок землі, Пальчевський підкреслив: «Я бізнесмен з 30 річним стажем і знаю, як будуть виглядати подальші події. Почнуться дуже серйозні моменти, оскільки країна не готова. Відсутність підготовлених кадастрів приводили в тих країнах, де така реформа відбулася, до великих конфліктів».

За словами Пальчевського, навіть у країнах з усталеною демократією, таких як Великобританія, земля в кінцевому підсумку, стають в руках великих латифундистів, а люди, що працюють на ній, стають у підсумку орендарями.

Бізнесмен висловив побоювання в тому, що банки, які будуть фінансувати купівлю землі через державу, не отримають грошей.

«Якщо владній команді вдасться провести цю реформу – це буде диво. На шляху реформи стане психологічний отношние нашого народу до землі», - зазначив Пальчевський.

На думку Андрія Івановича, з цього питання потрібно було провести референдум.

«Я чекав цього рішення не на хвилі популярності президента, а протягом кількох років в результаті серйозного обговорення».

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