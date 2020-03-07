Президент Росії Володимир Путін висловив свою думку про те, що стало причиною розпаду Радянського Союзу



Про це він розповів на форумі «Росія кличе!».

Так, несподівано глава РФ висловив думку, що розвалили Радянський Союз далеко не націоналістичні рухи в Балтиці.

«В основі лежить дуже неефективна економічна політика, яка призвела до колапсу в соціальній сфері», - пояснив Володимир Путін.

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що тільки економічні проблеми мали довготривалі наслідки для тодішнього ладу СРСР.

Таким чином глава Росії спростував популярний фейк прокремлівських ЗМІ про те, що розвалили Радянський Союз нібито націоналісти в Україні, Балтиці і інші країни, які прагнули відколотися від Російської Федерації.

Крім того, російський президент додав, що наслідки розвалу Союзу на ділі виявилися набагато гірше того, що представляли собі громадяни країни.

Варто відзначити, що президнт РФ не раз зізнавався, що дуже шкодує про розвал Радянського Союзу і якби міг, то змінив би саме це.

Також раніше повідомлялося, що у Володимира Путіна є стратегія щодо окупованих територій, яка задовольнить його амбіції.

Такий прогноз озвучив експерт з нацбезпеки Володимир Горбулін.

За його словами, одним з рішень війни на Сході України може стати перетворення окупованого Донбасу на «українську Чечню».

Нагадаємо, у Росії розповіли про раптове рішення Путіна: «Йде у відставку «великим лідером».

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