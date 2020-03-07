Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о том, что стало причиной распада Советского Союза



Об этом он рассказал на форуме «Россия зовет!».

Так, неожиданно глава РФ высказал мнение, что развалили Советский Союз далеко не националистические движения в Балтике.

«В основе лежит очень неэффективная экономическая политика, которая привела к коллапсу в социальной сфере», - объяснил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин уверен, что только экономические проблемы имели долгоиграющие последствия для тогдашнего строя СССР.

Таким образом глава России опроверг популярный фейк прокремлевских СМИ о том, что Советский Союз якобы развалили националисты в Украине, Балтике и другие страны, которые стремились отколоться от Российской Федерации.

Кроме того, российский президент добавил, что последствия развала Союза на деле оказались намного хуже того, что представляли себе граждане страны.

Стоит отметить, что президнт РФ не раз признавался, что очень жалеет о развале Советского Союза и если бы мог, то изменил бы именно это.

Также ранее сообщалось, что у Владимира Путина есть стратегия по оккупированным территориям, которая удовлетворит его амбиции.

Подобный прогноз, озвучил эксперт по нацбезопасности Владимир Горбулин.

По его словам, одним из решений войны на Востоке Украины может стать превращение оккупированного Донбасса в «украинскую Чечню».

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».