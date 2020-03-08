Колишня дружина Путіна не менш потайлива в плані особистого життя, ніж її екс-чоловік

Про розлучення Володимира Путіна та його дружини стало відомо 6 червня 2013 року, і відтоді розмови про нового чоловіка колишньої першої леді Росії не вщухають

У росЗМІ просочилася інформація про те, що новим чоловіком Людмили Путіної є 41-річний Артур Очеретний, який молодший за неї на 20 років, передає Politeka.

Вперше про це заговорили, коли вона змінила прізвище з Путіна на Очеретна, але оскільки сама Людмила Олександрівна нічого коментувати не стала, журналісти вирішили по крихтах зібрати інформацію про ймовірного чоловіка.

Очеретний – керівник Центру розвитку міжособистісних комунікацій. Він народився в 1978 році і виріс в підмосковному селищі Томіліно.

Колишні однокласники нічого особливого про Артура розповісти не змогли, тільки згадали, що той захоплювався футболом. Одруження його на колишній дружині Путіна називають «маячнею».

Сім'я Очеретных була середнього достатку: жили в панельному будинку, їздили на «Запорожці». До речі, саме таке авто було і у Путіна в молодості. Також у сім'ї Очеретних був мотоцикл «Іж» і ВАЗ «копійка». У 1997 році Артур Очеретний став власником авто BMW 318.

Журналісти дізналися і про те, що Очеретний активно займався бізнесом. Спочатку разом з батьками він володів ТОВ «Фунтейн-Експрес», що займалося ремонтом оргтехніки. Бізнес проіснував 18 років і був закритий у 2014-му.

В 2004 році в Москві було зареєстровано ТОВ «ЕкспоДім», серед співзасновників якого був і Очеретний. Фірма займалася оптовою торгівлею рибою і морепродуктами.

З 2003 по 2008 рік Артур Очеретний був директором компанії «Арт шоу центр», яка організовувала заходи для «Єдиної Росії», ЗНФ, «Газпрому» та інших структур.

У 2010 році Очеретний остаточно розпрощався з комерційною сферою і в серпні того ж року став біля керма Центру розвитку міжособистісних комунікацій.

Коли саме він познайомився з Людмилою Путіною, точно невідомо. Чутки про їхній роман поповзли в 2014 році, як у мережу потрапили знімки пари з прогулянки на курорті Червона Поляна.

28 березня 2017 року Очеретного та колишню дружину Путіна застукали в лондонському аеропорту Хітроу, причому обидва виглядали дуже задоволеними. На наступний день, 29 березня, голові правління «Центру розвитку міжособистісних комунікацій» Артуру Очеретному виповнювалося 39 років, цілком ймовірно, що гості з Росії прилетіли в Лондон, щоб відзначити свято.

Судячи по знімкам у соцмережах, Очеретний дуже любить спорт. Він також підтримує російського президента, а у Фейсбуці дружить з Людмилою Путіною.

Подейкують, що пара обзавелася розкішною нерухомістю за кордоном. Репортери Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP) з'ясували, що колишня перша леді і її новий чоловік – власники невеликого палацу біля фешенебельного французького курорту Біарріц, вартість якого може досягати 7 мільйонів євро.

Віллу на півдні Франції Очеретний придбав всього через півроку після розлучення Людмили та Володимира Путіних, в грудні 2013 року. По сусідству з особняком, розташованим в прибережному містечку Англет поблизу Біарріца, знаходиться ще одна вілла, що належить чоловікові Катерини Тихонової — імовірної дочки Володимира Путіна.

Нагадаємо, дружина Путіна влаштувала бешкет на Красній площі.

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