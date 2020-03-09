Одіозний російський політик Володимир Жириновський часто робить божевільні заяви, які стосуються України

Цього разу він заявив в нападі чергового маразму, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

Таку заяву несамовитий російський політик зробив в ефірі пропагандистської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Він також додав, що Росія не збирається робити ніяких дій, поки український народ сам не стане закликати росіян до себе.

За його словами, якщо б росіяни могли забрати собі всю територію України, як було з Кримом, то вони б це вже давно зробили.

«Але тоді вся інша Україна, як Крим, не хотіла до нас іти. Вони ще мали якусь свободу. Вони ж не знали, що станеться через п'ять років. Ось зараз Україна готова», - стверджує Жириновський.

Він вважає, що українці нібито тепер будуть зустрічати окупантів з квітами. А тепер, за його словами, всі готові до цієї зустрічі, але так просто росіяни не прийдуть їх повинні покликати:

«Зараз всі готові. Але і зараз не підемо. Щоб заклики прийшли звідти. Щоб вони кликали нас! Коли покличуть, тоді підемо», - підсумував Жириновський, поділившись своїми нетверезими фантазіями про окупацію України.

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