Топ-пропагандист Росії Володимир Солов'я знову почав нести марення і озвучив чергові їдкі заяви в бік України
Так, Володимир Соловйов відзначився нападками на українську мову, назвавши її - мовою для жителів маленьких селищ.
Українофобні заяви прозвучали під час ефіру його пропагандської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на телеканалі Росія 1.
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Він поспілкувався з постійними гостями російських ефірів з України Василем Вакаровим і Олександром Охріменко.
«Я не хочу нікого образити, але раніше в СРСР, коли людина раптом переходила на українську мову, було відчуття, що вона з села, хуторянин. Притому, якщо я правильно пам'ятаю, на території самої України», - висловився Соловйов на ходу придумуючи маячну історію.
Так звані українські експерти, які працюють на пропаганду РФ, тут же почали йому потурати і активно погоджувалися з дурними доводами Соловйова. Він одразу цим скористався і зарозуміло звернувся до Охріменко і Вакарова:
«Так ви і схожі якось, ви наступного разу з медом приходьте», - з усмішкою промовив улюблений пропагандист Володимира Путіна.
Також раніше повідомлялося, що одіозний російський політик Володимир Жириновський часто робить божевільні заяви, які стосуються України.
Цього разу він заявив в нападі чергового маразму, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.
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