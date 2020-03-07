Дружина українського президента Олена Зеленська привідкрила завісу особистого життя

У відвертому інтерв'ю перша леді розповіла про свої переживання в незвичайному для неї статусі, і через що у неї відбуваються сварки з Володимиром Зеленським, повідомляє ТСН.

За словами Олени, вона намагається якомога рідше зачіпати вдома питання про роботу. І додала, що у чоловіка тоді "псується настрій".

"Про заяви я не можу його лаяти. І ми намагаємося вдома поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його насварити, так. Ніхто не забороняє", - підкреслила Зеленська.

Також вона розповіла, що чоловік хоче, щоб вона завжди була попереду, "підштовхуючи" її, що вона не дуже добре сприймає. За словами Олени, на переосмислення нового статусу у неї пішло півроку, тобто їй потрібен час, щоб самій приймати рішення - без сторонньої допомоги.

"Мій чоловік хоче, щоб я завжди була попереду. І іноді штовхає мене вперед. Але є протокольні правила, за якими я повинна бути ззаду", - зазначила Олена.

Раніше ми повідомляли, перша леді, дала інтерв'ю українському глянцю, в якому розповіла, яким чином змінилося її життя після перемоги чоловіка на виборах. Зеленська поскаржилася на брак часу, щоб побути наодинці з собою.

"Змінилися обставини... Мені не вистачає часу наодинці з собою. У мене двоє дітей, тому я і раніше рідко залишалася одна. Свій простір у мене був хіба що в машині, за кермом. Зараз мене цього позбавили — я завжди з охороною. Для усамітнення залишилася ванна кімната (сміється)..."

Також дружина президента повідомила, що й досі пише тексти для "Квартал 95". У нас в країні немає такого жорсткого Інституту першої леді, як у США, так що вона може вільно поєднувати свою діяльність в офісі президента з "Кварталом".

"Я пишу сценарії, як і колись... Це статус швидше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може суміщати дві роботи", - зазначила Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська несподівано звернулася до українців з лікарні.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська приголомшила зовнішнім виглядом на обкладинці Vogue, всі фото злили в мережу.

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