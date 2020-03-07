Цього разу посипалися погрози не в сторону України

Російська Федерація готується до повернення тих територій, які належали їй ще з часів Російської імперії

Такими божевільними ідеями поділився член Ради Федерації Росії Олексій Кондратьєв під час прямого ефіру в одній з пропагандських програм "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

За словами Кондратьєва, мова йде про такі країни: Польща, Фінляндія та інші. На його думку відновлення історичної справедливості є для РФ справою принцыпа, а також даниною пам'яті предкам.

"Ми повинні для своїх нащадків зберегти те, що залишили нам діди! Послухавши окремих політиків, наша країна розвалилася в 1917 і втратила Фінляндію, Польщу і частину Закавказзя. У 1991 ми таких, як ви, послухали і втратили частину Закавказзя, Прибалтики і багато ще чого", - в приступі гніву почав свою тираду нервовий російський політик.

На його думку саме зараз Росія має повне право і сили повернути всі території назад:

"А ось зараз Росія зроблена так, щоб повернути все назад! Все, що нам залишили і заповідали наші діди!" - нахабно заявив Кондратьєв.

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На його думку, після розпаду СРСР Росії слід було по-іншому повести себе по відношенню з республіками, які отримали незалежність.

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