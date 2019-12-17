Стало відомо, яка користь Володимиру Путіну від ескалації конфлікту на Донбасі і роздачі російських паспортів в ОРДЛО

таку думку озвучив американський офіцер Гаррі Табах, передає Politeka.net.

За його словами, Володимир Путін активацією військових дій на Донбасі і роздачею паспортів в «Л/ДНР» намагається перевірити нову українську владу "на міцність".

«Так він перевіряє нову українську владу, наскільки він може ними маніпулювати. Було видно, що російська сторона намагається впливати на вибори в Україні. Не тому, що Кремль хотів перемоги Порошенко або Зеленського. Ні, просто Путін хоче внести розбрат, розколоти суспільство. У США це вийшло, коли Трамп прийшов до влади — він розколола наше суспільство на дві полярні частини. Те ж саме президент РФ намагається зробити у вас: він грається і там, і сям, щоб Україна розпалася на кілька частин, і тут буде громадянська війна до того, як це буде в Росії», — пояснив експерт свою точку зору.

Офіцер США не сумнівається, що така тактика дозволить Володимиру Путіну консолідувати Росію і як можна довше залишатися при владі.

«Він буде говорити: ви хочете, як в Україні?» – пояснює військовий.

Також Гаррі Табах додав, що повномасштабного вторгнення з боку Росії можна уникнути тільки в одному випадку – коли Україна отримає боєздатною армією і озброєнням сучасного зразка.

«Українське військове розвиток не ізольовано. Сюди багато західні країни хочуть інвестувати, хочуть допомогти створити сучасну українську армію з сучасною зброєю, з професійними солдатами. А це дуже небезпечно для Росії. Не тому, що вони бояться програти або втратити живу силу — людське життя для них нічого не варто», — резюмував колишній представник Північноатлантичного Альянсу в Москві.

Раніше в США також попереджали Україну про можливу атаку російської армії з моря. Як заявив екс-командуючий Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, не варто виключати сценарій, при якому Володимир Путін може зважитися на захоплення нового українського регіону.

Ходжес також нагадав українцям, що тільки сили Північноатлантичного альянсу здатні дати військову відсіч російській армії на території Європи.

«Якщо вони будуть вважати, що Захід нічого не зробить, тоді, думаю, є реальна небезпека, що вони будуть сильніше тиснути на Одесу і потім в напрямку Румунії», — пояснив високопоставлений військовий логіку лідера Кремля.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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