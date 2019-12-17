Володимир Путін намагається заманити Володимира Зеленського в небезпечну пастку, пов'язану з окупованим Донбасом

Про це у своїй статті написав журналіст і публіцист Віталій Портніков, передає Еспресо.

За його словами, заяву прес-секретаря лідера Кремля Дмитра Пєскова про те, що змінити Мінські угоди можна тільки після прямого діалогу з ватажками бойовиків, є небезпечним сигналом для офіційного Києва.

"Програма, в якій з'явився прес-секретар Путіна, називається "Велика гра". І це дійсно велика гра Кремля з Володимиром Зеленським і оточенням українського президента. Путін бачить, що Зеленський у що б то не стало – навіть всупереч об'єктивної політичної логіці і логіку історичних процесів – хоче в "ударні терміни" завершити конфлікт з Росією. Що український президент просто не в змозі зрозуміти ні причин, ні витоків цієї війни. Що його політичний кругозір – як і світогляд його найближчого оточення – обмежений телевізійними серіалами та обивательські уявленнями про політику і життя", – розкрив Портников підступний план Кремля.

Журналіст додав, що у Володимира Путіна усвідомлюють той факт, що президент України Володимир Зеленський намагається виправдати очікування свого електорату.

"І Путін використовує цю ситуацію для того, щоб заманювати Зеленського нові пастки. Український президент хоче змінити Мінські угоди? Він вважає, що текст документа не дає можливості завершити війну? Чудово. Тоді дамо йому можливість підготувати "Мінськ-3". А цей "новий Мінськ" ще гірше, ніж новий Мюнхен. Тому що він дозволяє Москві остаточно позбутися положення агресора і перейти в розряд посередників", – попереджає публіцист Зеленського.

На думку Портникова, якщо документ буде реалізований, то договірними сторонами в "оновленій Мінській угоді" будуть відразу три країни: Україна, РФ і фіктивні квазіреспубліки на Сході.

Підсумовуючи, Віталій Портников додав, що з допомогою такого документа Володимир Путін перетворить Україну на заручницю цих окупаційних "народних республік", а фактично – у свою заручницю.

Також ми повідомляли про те, що РФ може по-новому атакувати Україну. За словами американського офіцера Гаррі Табаха, активацією військових дій на Донбасі і роздачею паспортів в «Л/ДНР» глава Кремля Володимир Путін намагається перевірити нову українську владу "на міцність".

Екс-представник НАТО в РФ не сумнівається, що така тактика дозволить Володимиру Путіну консолідувати Росію і як можна довше залишатися на троні в Кремлі.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні