Владимир Путин пытается заманить Владимира Зеленского в опасную ловушку, связанную с оккупированным Донбассом

Об этом в своей статье написал журналист и публицист Виталий Портников, передает Эспрессо.

По его словам, заявление пресс-секретаря лидера Кремля Дмитрия Пескова о том, что изменить Минские соглашения можно только после прямого диалога с марионетками Москвы в оккупационных "Л/ДНР", является опасным сигналом для главы украинского государства.

"Программа, в которой появился пресс-секретарь Путина, называется "Большая игра". И это действительно большая игра Кремля с Владимиром Зеленским и окружением украинского президента. Путин видит, что Зеленский во что бы то ни стало – даже вопреки объективной политической логике и логике исторических процессов – хочет в "ударные сроки" завершить конфликт с Россией. Что украинский президент просто не в состоянии понять ни причин, ни истоков этой войны...", – раскрыл Портников коварный план, который пытается реализовать Путин на международной арене.

У Владимира Путина осознают тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский пытается оправдать ожидания своего электората, поэтому Кремль спешит переписать Минские соглашения в свою пользу.

"И Путин использует эту ситуацию для того, чтобы заманивать Зеленского в новые ловушки. Украинский президент хочет изменить Минские соглашения? Он считает, что текст документа не дает возможности завершить войну? Замечательно. Тогда дадим ему возможность подготовить "Минск-3". А этот "новый Минск" еще хуже, чем новый Мюнхен", – предупреждает публицист Зеленского и добавляет, что таким образом РФ сможет из категории "агрессора" перейти в разряд посредников и снять с себя всю вину за войну на Донбассе.

По мнению Портникова, если документ будет реализован, то договорными сторонами в "обновленном Минском соглашении" будут сразу три страны: Украина, РФ и фиктивные квазиреспублики на Донбассе, контролируемые официальной Москвой.

Подытоживая, Виталий Портников добавил, что с помощью такого документа Владимир Путин превратит Украину в заложницу этих оккупационных "народных республик", а фактически – в свою собственную заложницу.

Также мы сообщали о том, что РФ может по-новому атаковать Украину. По словам американского офицера Гарри Табаха, активацией военных действий на Донбассе и раздачей паспортов в «Л/ДНР» глава Кремля Владимир Путин пытается проверить новую украинскую власть "на прочность".

Экс-представитель НАТО в РФ не сомневается, что подобная тактика позволит Владимиру Путину консолидировать Россию и как можно дольше оставаться на троне в Кремле.

А Украину может спасти, по мнению Табаха, только квалифицированная армия и мощное вооружение.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе