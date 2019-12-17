Уряд України запропонує РНБО ввести санкції проти підприємств на непідконтрольних територіях, співпрацюють з Росією
Відповідна постанова Кабміну від 27 листопада було опубліковано на сайті уряду у вівторок, 17 грудня.
Зазначається, що Кабінет міністрів равітельство ініціює введення санкцій проти підприємств, що знаходяться на підконтрольних територіях та співпрацюють з підприємствами оборонно-промислового комплексу Росії.
"Схвалити та внести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, розташованих на тимчасово окупованій території України", - йдеться в документі.
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При цьому сам перелік не оприлюднений.
Раніше повідомлялося, що окупаційні «влади» і мешканці ОРДЛО всерйоз побоюються остаточних домовленостей щодо ситуації навколо непідконтрольних Україні територій.
У мережі повідомляється, що бойовики і іже з ними дуже бояться того, що Україна перестане виплачувати пенсії і соцвиплати жителям ОРДЛО, а також влаштує повну і реальну економічну блокаду, заборонивши ввозити на окуповані території все, починаючи від продуктів і води і закінчуючи газом та обладнанням.
Ще один страх окупантів – встановлення фактичного кордону по лінії розмежування і заборона на поїздки в Україну всім жителям "Л/ДНР", які не залишать окуповану територію, наприклад, протягом одного місяця. Також вони бояться, що росіян перестануть пускати в Україну і розірвуть торгово-економічні відносини.
Нагадаємо, Путін прирік українців на страждання, Зеленський безсилий.
Як повідомляла Politeka, батько "російського світу" захотів прибрати до рук нові території України.
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