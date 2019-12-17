Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стурбований погрозами з боку противників земельної реформи

Так, 16 грудня Арахамія прокоментував журналістам недавній інцидент з нардепом Михайлом Ананченком в Сумах. Нагадаємо, у зв'язку з тим, що "слузі" погрожували розправою, співробітники СБУ інсценували напад, щоб вийти на слід справжніх злочинців.

За словами Арахамії він теж отримав попередження від правоохоронців про те, що на цьому тижні "слуг" можуть очікувати небезпеки.

"Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть тривати на цьому тижні, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони фактично не прийшли в зал, коли буде голосування, змінили свою думку і не голосували", – пояснив голова фракції.



Протести аграріїв під Радою набирають обертів, і Арахамія впевнений, що починається "агресивна фаза".



"Вони мають трохи активовану фазу, трохи деактивовану фазу. На цьому тижні, у нас є інформація, буде активована фаза, дуже агресивна фаза", – додав нардеп.



Нагадаємо, увечері 15 грудня нардеп Михайло Ананченко опублікував в соцмережі Фейсбук фото зі "швидкої допомоги", на якому він постав з садном на щоці і заявив, що на нього напали люди в балаклаві.

«Здійснили напад двоє молодих людей у балаклаві. Такі дії я пов'язую з моєю політичною діяльністю і з голосуванням на наступному пленарному тижні», - підписав знімок Ананченко.

Пізніше з'ясувалося, що це було всього лише інсценування, щоб попередити реальний напад.

Також ми повідомляли, 17 грудня під стінами Верховної Ради проходять масштабні заворушення, які вже охрестили "земельним майданом". В результаті протестів, силовики пустили в хід сльозогінний газ.

Представники націоналістичної організації «Нацкорпус» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські поцікавилися, чи є в них дозвіл на встановлення наметів. Через це відбулися зіткнення. Представники «Нацкорпуса» облили зеленкою поліцейських, а ті, у свою чергу, використали сльозогінний газ.

Нагадаємо, соратника Зеленського атакували люди в балаклавах: перші подробиці.

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