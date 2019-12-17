Випливла цікава інформація, яким чином нардеп від "Опозиційної платформи - за життя" Ілля Ківа уникнув покарання за хабар

Вісім років тому Ківу, який був на той час заступником начальника Управління захисту прав споживачів у Полтавській області, звинуватили у вимаганні 1,5 тисячі доларів від підприємця Ігоря Горбатенка, пише "Українська правда". Нардепа затримали в ресторані 27 вересня 2011 року. В цей же день схопили його брата Дмитра - з грошима, які той повинен був передати Іллі.

У грудні 2013 року Жовтневий райсуд Полтави визнав Іллю Ківу винним в одержанні хабара та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 тисяч гривень з забороною обіймати посади державної служби на один рік - незважаючи на те, що злочин вважається тяжким.

Виявилося, суд врахував пом'якшуючу обставину, а саме довідку з психіатричної лікарні, в якій зазначено, що Ківа "перебував на лікуванні у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

Сам же Ківа заявляв журналістам, що у нього почалися епілептичні напади, внаслідок перебування в СІЗО. Про "психопатизацію" Ківа нічого не коментував.

Незважаючи на те, що нардеп повідомив, що епілептичні напади припинилися чи то в 2012, чи то у 2013 році, після чого комісія визнала його здоровим, у 2014 році суд повторно врахував його хвороби та інвалідність, коли переглянув вирок і застосував до Ківи амністію.

Раніше ми повідомляли, Ківа збентежив своєю появою на засіданні Верховної Ради в масці злого персонажа з серії фільмів про Бетмена - Джокера. Ківа, явно задоволений собою, походжав по сесійній залі в той час, як навколо всі над ним сміялися. Потім він зняв маску і поклав її на трибуну, коли там виступав новоспечений нардеп Сергій Рудик.

До цього Ківа загримів в інтим-скандал коли несамовито смикав штани в районі ширінки після дзвінка (або перегляду фото) красуні-моделі з Одещини Юлії Панкратової.

Нагадаємо, що який сором: Ківа зробив собі приємно в Раді після листування з моделлю, скандальне відео.

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