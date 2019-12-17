Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Деркач під час спільної прес-конференції з нардепом Олександром Дубинським заявив, що Віктор Пінчук, відомий український олігарх, працював у Комітеті державної безпеки СРСР

Народний обранець показав оригінали підпису Пінчука. Якщо вірити цьому документу, то олігарх в 1987 році погодився працювати на КДБ під псевдонімом "Валерій". Деркач також заявив, що Пінчук збирається тікати з України. Про це пишуть Vesti.

Народний депутат передав вітання від колег Пінчука по роботі в КДБ з Днем чекіста, який святкують 20 грудня.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Пінчук має зв'язку з Джорджем Соросом. Вони разом виступили одними з основних спонсорів виборчої кампанії Хілларі Клінтон і взаємодіють по іншим проектам.

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