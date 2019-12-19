Про формулу «всіх на всіх» в Москві вже не пам'ятають

Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз порушив власні обіцянки, які були зроблені під час зустрічі в «Нормандському форматі»

Україні і Росії не вдалося домовитися про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», як це було узгоджено учасниками нормандського саміту в Парижі.

Як повідомляє Politeka.net, політолог Віктор Таран у своєму особистому блозі на сторінці у мережі Facebook прокоментував цю ситуацію.

Він стверджує, що така ситуація була досить несподіваною для Офісу президента України і самого глави держави Володимира Зеленського, адже здавалося, що ж про все домовилися. Але ні, Володимир Путін вирішив інакше, в черговий раз порушивши обіцянки, які були зроблені під час зустрічі в Парижі.

«Трохи більше, ніж через тиждень від переговорів у Парижі, Росія публічно порушила домовленості, зірвавши переговори щодо обміну полоненими. Про формулу «всіх на всіх» в Москві вже не пам'ятають», - пише експерт.

Він також назвав таку кричущу подію - ляпасом з боку Кремля для президента України Володимира Зеленського. Єдина надія на те, що президент і його Офіс зроблять вірні висновки, нарешті усвідомивши, що для відновлення миру на території України не достатньо перестати стріляти і зійтися десь посередині.



«Мир настане тільки після перемоги, а для цього треба боротися і не вірити ворогові. Всіх полонених хлопців ми обов'язково повернемо додому. Також, як і Донбас і Крим. Питання тільки часу. Правда на боці України», - підсумував політолог.

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