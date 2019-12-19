Зустріч у Парижі поховала надії російського президента Володимира Путіна «розкусити» українського колегу Володимира Зеленського

Глава РФ після нормандського саміту побачив серйозну загрозу в особі президента України. У цьому впевнений колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов, про що і розповів в ефірі «Крим. Реалії» на «Радіо Свобода».

За словами політичного біженця, Путін побоюється Зеленського, оскільки останній є для нього серйозною перешкодою для реалізації своїх забаганок, які він віз у Париж.

Пономарьов зазначає, що український президент на 26 років молодший за російського лідера, йому 41 рік, а Путіну – 67 років. Крім того, він володіє суттєво більшою харизмою, ніж кремлівський небожитель. А таких людей, підкреслює політик, у Москві бояться і недолюблюють.

«Путін не любить і боїться людей такого типажу, як Зеленський. Адже це зовсім не його типаж людей. Також Путін і Зеленський - обидва маніпулятори, і різниця між ними в тому, що Зеленський маніпулює як актор, а Путін - як справжній КГБіст», – пояснив гість ефіру.

Однак, незважаючи на те, що Путін не зміг домогтися реалізації своїх цілей в Парижі, Україні теж особливо похвалитися нічим. У Зеленського не вийшло змусити главу РФ піти на поступки, і результати зустрічі – швидше «нічия», ніж привід для оптимізму.

Раніше стало відомо, яка користь Володимиру Путіну від ескалації конфлікту на Донбасі і роздачі російських паспортів в ОРДЛО. Таким способом він намагається перевірити нову українську владу «на міцність».

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