"Маленька зарплата" міністра економіки Тимофія Мілованова, невиправдані амбіції голови уряду Олексія Гончарука та корупція на митниці: чим ще запам'яталися топ-чиновники за 100 днів правління

Український політичний експерт Микола Давидюк підводить підсумки за рік, передає Politeka.net з посиланням на його YouTube-канал (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця).

Давидюк жорстко пройшовся по Мілованову, який нещодавно заявив, що хоче звільнитися через маленьку зарплату - до речі, чиновник отримує близько 30 000 в місяць.

"Міністр економіки Мілованов, який об'єднав під собою два потужних міністерства сьогодні заявляє, що йому не вистачає його маленької зарплати... І частина логіки в його словах є, тому що зарплата 18 або навіть 30 тисяч гривень не змусить чиновника забути про хабарі... Проте в той же час, давайте чесно скажимо, частина міністрів представляє себе такими (чесними, - прим. ред.). Якщо б їм завтра сказали знайти на ворк.юа роботу за 18 000 з управлінськими функціями, напевно, частина з них не впоралася. Тому, говорячи про високі зарплати, в першу чергу, треба говорити про реальний результат, ефективність міністра і про ті проекти, які він робить для країни, а не просто за те, що він просиджує штани в державному кріслі і за це вимагає десятки або навіть сотні тисяч гривень", - поділився своєю думкою політолог.

Також дісталося й главі Кабміну Олексію Гончаруку, який, за інформацією Давидюка, будує плани, як би "долетіти до фінішу", перебуваючи на своєму посту.

"Ще кілька тижнів тому Олексій Гончарук мав статус наймолодшого прем'єр-міністра в Європі. Але вже сьогодні його фінська колега Санна Марін зійшла на посаду і зайняла почесне місце. Тому для українського голови уряду є єдиний шанс запам'ятатися і увійти в історію - почати робити реальний результат. Саме те, чого він не робив попередні сто днів... Розповідати про те, як буде, чи як би хотілося, це дуже круто, але країна чекає реальних результатів... Уряд веде себе у старому ретроградному стилі... Проводить закриті засідання, виходить прем'єр-міністр, звітує про кілька речей, йдуть далі на довгі наради, беруть нові кредити, збираються піднімати ціни на газ, дуже лояльні до олігархів... Але чогось проривного у команди реформаторів немає. Така політика призведе до того, що рейтинг Зеленського буде падати. Інсайдери кажуть, що Гончарук в колі своїх довірених осіб сказав, що буде скидати по одному міністру для того, щоб самому "долетіти" до фінішу. У той же час інсайдери президента стверджують, що на новий рік гарант буде проводити співбесіди з усіма міністрами. І того, хто не пройде, викинуть за борт урядового літака", - зазначив Давидюк.

Нагадаємо, премьер-міністр Олексій Гончарук знову не відповідає на питання журналістів, пов'язаний з призначенням корупціонерів

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