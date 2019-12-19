Російська Федерація явно розраховує відірвати собі території ще двох українських областей, про що свідчить встановлення "кордонів" на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький на особистій сторінці в мережі Facebook. Також він зазначив, що під удар може потрапити нове розведення сил на території Донбасу.

Він відзначає, що Російська Федерація також користується навіть маріонетками, які представляють так звані республіки на Донбасі. Тим самим вони готують для себе ґрунт подальшого захоплення територій України.

"Готується фундамент під лобірування Путіним "двосторонніх домовленостей України і "ЛДНР": адже окуповані території тепер старанно прикрашають під "майже справжні держави, з законом, кордонами, паспортами, виборами, владою та міждержавними угодами", – написав експерт у своєму блозі.

Політолог пояснив, що це пастка, яка готується для України, тому поки не стало зовсім пізно, Україні необхідно відкрити кримінальні виробництва на всіх тих, хто причетний до подання та голосування проти громадян України.

Нагадаємо, що бойовики так званої "ЛНР" оголосили, що встановлюють "кордон республіки" по межах всієї Луганської області. Як повідомляють информресурси бойовиків, сьогодні в окупованому Луганську був прийнятий відповідний "законопроект".

Нагадаємо, у Зеленського раптово розкрили, з-за чого Україна втратила Крим.

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