Підозрюваний і його адвокат почали рішучі дії

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко подав до суду

Адвокат Антоненка, Святослав Жерновников, повідомив про це на своїй сторінці в соцмережі, пише Рoliteka.net.

Позов підозрюваного спрямований щодо президента Володимира Зеленського, міністра МВС Арсена Авакова, першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля і генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким чином, Антонеко вирішив захистити свою честь і гідність. Документ повинен розглянути Печерський суд Києва.

Зокрема, у позові йдеться про виступ названих осіб 12 грудня, коли розкрилися деталі затримання підозрюваних.

Жерновников повідомив - нехай вони дадуть відповідь за те, що під час брифінгу була проявлена зневага до принципу презумпції невинуватості.

Раніше повідомлялося, що 12 грудня під час брифінгу у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Володимир Зеленський зробив акцент на замовнику. За словами гаранта, на питання про те, хто це обов'язково знайдеться відповідь.

В ході брифінгу президент також додав, що йому не хочеться, щоб це було таким «серіалом».

Також глава МВС заявив, що матеріали розслідування носять «сенсаційний» і навіть «шокуючий» характер.

«Суспільство повинно розуміти межу між патріотизмом і зрадою…Підозрювані - люди відомі», - повідомив міністр.

Так, вже затримано Андрія Антоненка і колишня АТОшница Яна Дугарь. За версією слідства, вона вела фотозйомку при підготовці вбивства, а також зберігала у себе зброю.

Нагадаємо, днями Андрій Антоненко з СІЗО написав лист, в якому звернувся до матері Павла Шеремета. В тексті головний підозрюваний заявив, що не причетний до вбивства, скоєного 20 липня 2016 року.

Ветеран АТО подякував матері загиблого журналіста за те, що вона засумнівалася у правдивості звинувачень і виступила проти того, щоб постраждали невинні люди.

Раніше повідомлялося, що дитячий хірург і волонтер Юлія Кузьменко, яку також звинувачують у вбивстві Павла Шеремета, написала лист матері.

Кузьменко побажала, щоб перед матір'ю загиблого журналіста поставили справжніх вбивць.

Нагадаємо, сутички почалися на місці арешту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта.

Як повідомляла Politeka, у справі про вбивство Шеремета затриманий лідер відомої рок-групи «Riffmaster».

Також Politeka писала, що у справі Шеремета несподіваний поворот, наближається скандал.