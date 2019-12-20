Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран АТО Андрей Антоненко подал в суд

Адвокат Антоненко, Святослав Жерновников, сообщил об этом на своей странице в соцсети, пишет Рoliteka.net.

Иск подозреваемого направлен в отношении президента Владимира Зеленского, министра МВД Арсена Авакова, первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таким образом, Антонеко решил защитить свою честь и достоинство. Документ должен рассмотреть Печерский суд Киева.

В частности, в иске говорится о выступлении названных лиц 12 декабря, когда раскрылись детали задержания подозреваемых.

Жерновников сообщил - пусть они ответят за то, что во время брифинга было проявлено пренебрежение к принципу презумпции невиновности.

Ранее сообщалось, что 12 декабря во время брифинга по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Владимир Зеленский сделал акцент на заказчике. По словам гаранта, на вопрос о том, кто это обязательно найдется ответ.

В ходе брифинга президент также добавил, что ему не хочется, чтобы это было таким «сериалом».

Также глава МВД заявил, что материалы расследования носят «сенсационный» и даже «шокирующий» характер.

«Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством…Подозреваемые - люди известные», - сообщил министр.

Так, уже задержаны Андрей Антоненко и бывшая АТОшница Яна Дугарь. По версии следствия, она вела фотосъемку при подготовке убийства, а также хранила у себя оружие.

Напомним, на днях Андрей Антоненко из СИЗО написал письмо, в котором обратился к матери Павла Шеремета. В тексте главный подозреваемый заявил, что не причастен к убийству, совершенному 20 июля 2016 года.

Ветеран АТО поблагодарил мать погибшего журналиста за то, что она засомневалась в достоверности обвинений и выступила против того, чтобы пострадали невинные люди.

Ранее сообщалось, что детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую также обвиняют в убийстве Павла Шеремета, написала письмо матери.

Кузьменко пожелала, чтобы перед матерью погибшего журналиста поставили настоящих убийц.

Напомним, стычки начались на месте ареста подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта.

Как сообщала Politeka, по делу об убийстве Шеремета задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster».

Также Politeka писала, что в деле Шеремета неожиданный поворот, грядет скандал.