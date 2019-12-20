Російський президент Володимир Путін ні під яким приводом не має наміру повертати Україні контроль над кордоном

Це стало зрозуміло з підсумкової прес-конференції, на якій глава РФ закликав українську владу провести місцеві вибори ще до передачі Києву контролю над україно-російським кордоном, таким чином нібито виконуючи Мінські угоди.

У свою чергу відомий український журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу на те, що кремлівський небожитель чи то призабув, чи то свідомо ігнорує той момент, що вибори неможливі за українським законодавством доти, поки Росія контролює кордон.

Це пояснюється тим, що при подібному розкладі жодна українська партія, жоден український кандидат не зможуть потрапити на територію ОРДЛО і взяти участь у виборах.

Якщо ж вони туди якимось чином потраплять, то або цей кандидат чи партія працюють на Кремль, або ж вони потраплять у підвали «МДБ ДНР».

Таким чином зараз реалізація Мінських угод застопорилася на питанні виборів. Виходячи з вимог Путіна, кордон буде переданий під контроль України тільки наступного дня після виборів. Якщо ж їх не буде, то і контролю нашій державі не бачити.

«Висновки очевидні», – резюмував Цимбалюк.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав південно-східні території України російськими і пообіцяв розібратися з цим. Під час підсумкової прес-конференції він заявив, що «у ході створення радянського союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні російські землі були передані Україні з дивним формулюванням «для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні».

Нагадаємо, Путін перейшов всі межі і вибухнув маячнею про українців.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк загнав Путіна в куток головним питанням про Донбасі.

Також Politeka писала, що головний бойовик «ДНР» поставив зухвалий ультиматум Україні через Зеленського.