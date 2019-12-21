Президентом України може стати будь-хто, хто пообіцяє громадянам врятувати їх і вирішити всі проблеми

Таку думку в ефірі Ukrlife.tv озвучив відомий український журналіст і блогер Віталій Портников.

За його словами, якщо в 2020-му чи 2021 році нинішній український президент Володимир Зеленський з якоїсь причини втратить владу, далеко не факт, що державу очолить чинний політик.

«Президентська посада може дістатися ще більшому пройдисвіту, ніж той, кого ми віртуально можемо собі уявити», – зазначив він.

Причини такого можливого розвитку подій лежить на поверхні. Це вкрай низька політична культура, небажання брати на себе відповідальність, відсутні працездатність і розуміння реальності.

«У нас є абсолютно безвідповідальний, бездарний і підлий політичний клас, в який перетікають шоумени, який підживлюється олігархами і який переконує людей, що це не так», - пояснив гість студії.

Раніше ми писали про те, що, обговорюючи підсумки нормандського формату, Портников озвучив два варіанти для України в 2020 році.

Перший варіант полягає в тому, що Москва вважає, що вона зможе змусити президента України капітулювати на наступній зустрічі «нормандської четвірки» через 4 місяці.

Він також назвав і другий варіант розвитку подій в Україні. На його думку, сценарій полягає в тому, що Російська Федерація не буде чекати нової зустрічі в «Нормандському форматі», тому піде на військове посилення ескалації на сході Україні.

«У Москві вважають, що це дозволить Зеленському ще більше зрозуміти, що єдиний для нього шлях – це лише погодитися на умови Путіна» - підсумував журналіст.

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