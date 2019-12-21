История ни чему не научила украинцев

Президентом Украины может стать любой, кто пообещает гражданам спасти их и решить все проблемы

Такую мысль в эфире Ukrlife.tv озвучил известный украинский журналист и блогер Виталий Портников.

По его словам, если в 2020- или 2021 году нынешний украинский президент Владимир Зеленский по какой-то причине утратит власть, далеко не факт, что государство возглавит действующий политик.

«Президентская должность может достаться еще большему проходимцу, чем тот, кого мы виртуально можем себе вообразить», – отметил он.

Причины такого возможного развития событий лежит на поверхности. Это крайне низкая политическая культура, нежелание брать на себя ответственность, отсутствует работоспособность и понимание реальности.

«У нас есть совершенно безответственный, бездарный и подлый политический класс, в который перетекают шоумены, который подпитывается олигархами и который убеждает людей, что это не так», - пояснил гость студии.

Ранее мы писали о том, что, обсуждая итоги нормандского формата, Портников озвучил два варианта для Украины в 2020 году.

Первый вариант состоит в том, что Москва считает, что она сможет заставить президента Украины капитулировать на следующей встрече «нормандской четверки» через 4 месяца.

Он также назвал и второй вариант развития событий в Украине. По его мнению, сценарий состоит в том, что Российская Федерация не будет ждать новой встречи в «Нормандском формате», поэтому пойдет на военное усиление эскалации на востоке Украине.

«В Москве считают, что это позволит Зеленскому еще больше понять, что единственный для него путь – это только согласиться на условия Путина» - подытожил журналист.

Напомним, Путин начал «большую игру» с Зеленским: украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин унижен перед всем миром, причастен Зеленский.

Также Politeka писала, что Путин внезапно согласился поговорить с Зеленским о статусе Крыма.