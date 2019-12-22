Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко пояснив, які гарантії отримають українці після введення закордонних паспортів на в'їзд в Російську Федерацію

Так, він переконаний, що таке запровадження дасть додаткові гарантії для українців при отриманні допомоги в консульстві. Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на свій сторінці в Twitter.

"Втрата старої аналогової "книги" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - зазначив Пристайко.

До всього іншого, міністр вважає, що виїзд за закордонним паспортом може дати можливість не допустити того, щоб боржники по аліментах, які знаходяться в РФ, уникли відповідальності. Таперь вони дадуть відповідь за українським законодавством.

"Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим", – стверджує Пристайко.

Також раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова " Савіка Шустера" заявив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на окупованому Донбасі, але тільки в тому випадку, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані.

"Коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що нове говорити не можна і Росія впирається по кожному пункту, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку...це буде рішення не моє, а президента... буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - зазначив він в ефірі "Свободи слова".

Нагадаємо, що Вадим Пристайко озвучив серйозну альтернативу Мінськими угодами.

Як повідомляла Politeka, Вадим Пристайко розповів, коли можуть відбутися нові переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Також Politeka писала, що Вадим Пристайко відмітив, що Верховна Рада України не встигає прийняти новий закон про статус Донбасу.