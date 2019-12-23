Стали відомі перші підсумки місцевих виборів, які проходили вчора, 22 грудня, в Україні

Про це інформує прес-служба Нацполиции, передає Politeka.net.

Як відомо, місцеві вибори вчора проводилися в 23 українських регіонах (у 86 об'єднаних територіальних громадах).

У цілому, силовики отримали 45 повідомлень про порушення на виборчих дільницях, за результатами яких було відкрито одну кримінальну виробництво.

У прес-службі Нацполиции підкреслили, що більшість порушень стосувалося фактів незаконної агітації та фальсифікації документів. А найбільша кількість дзвінків надійшло з Полтавської та Закарпатської областей.

За інформацією місцевого видання Mukachevo.net, перемогу практично у всіх ОТГ на Закарпатті отримали діючі сільські голови, лише двоє з яких висувалися від "Слуги народу".

У Довжанській ОТГ перемогу здобув діючий голова с. Довге Віктор Симканич, у Великоберезнянській — діючий голова Богдан Кирлик, у Холмківській - діюча голова Тетяна Вачіля, у Косонській - діючий голова села Косонь Олександр Товт, в Оноківській - діючий голова Павло Машіка, у Керецківській - Михайло Мушка, у Кам'янській - Михайло Станинець, у Зарічанській - Марина Васько, у Горондівській - Іван Туряниця. Офіційних даних від ЦВК щодо Закарпаття та інших українських регіонів, де відбувалися вибори в ОТГ, поки що надходило.

За інформацією, яка була оприлюднена у Telegram-каналі "Темний Лицар", на даний момент опрацьовано 75% дільниць.

За попередніми даними, серед партій "Слуга народу" отримала нібито 56% голосів, а серед самовисуванців - лише 33%. Тобто, 67% голосів виборців забрали інші кандидати та політичні партії, які висувалися на місцевих виборах в ОТГ.

Раніше ми повідомляли про новий рейтинг президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу". Соціологи запевняють, що за останні два тижні рівень задоволеності діями глави держави Володимира Зеленського серед українців зріс з 53 до 62%, а невдоволення зменшилося з 33 до 25%.

Лідером електоральних симпатій серед українців продовжує залишатися партія "Слуга народу". Її підтримують 48% тих опитаних респондентів, які визначилися і готові взяти участь в парламентських виборах. На другому місці серед симпатій - ОПЗЖ, яку підтримують 11% респондентів; на третьому - ЄС з 9% підтримки.

Нагадаємо, стало відомо ім'я таємного спонсора Зеленського: і це не Коломойський.

Як повідомляла Politeka, Зеленського «в народ» не пустять: розкрито стратегія шоумена на виборах президента.

Також Politeka писала, що рейтинг партії «Слуга народу» Зеленського зростає.