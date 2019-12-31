В Україні все не так добре, як розповідає Олексій Гончарук

Прем'єр-міністра Олексія Гончарука звинуватили у брехні і шкідництві Україні

Редактор видання "БізнесЦензор" Сергій Головньов розповів про помилки Кабміну і нового прем'єром у своєму блог. На його думку, глава уряду відпочатку неправильно доповідає українцям про поточну ситуацію.

"Інформаційна діяльність Олексія Гончарука – чисте шкідництво", - заявив аналітик. Він звернув увагу, що прес-служба Кабміну часто помиляється у публікаціях. Наприклад, плутає мільярди і мільйони. А часом і зовсім видаляє свої матеріали. У той же час прем'єр-міністр підливає масла у вогонь.

"Гончарук розповідає, що все добре, коли все не дуже добре. Благо, стрічки не ріже, як Гройсман. Це був би останній симптом", - зазначив Сергій Головньов.

За словами журналіста, політик у своїх публічних виступах повинен розповідати громадянам про своє бачення ситуації, а також подальші плани. Після чого слід проінформувати про вже досягнуті результати. Але прем'єр-міністр спотворює загальну картину в Україні:

"Якщо слухати Гончарука, то надої зростають, а відсоток жирів підвищується. Виглядає це так. Насправді, в кінці 2019 року уряд і Нацбанк, чи то за відсутності комунікації, чи то через загальну некомпетентность, заклали бомбу для рецесії у 2020 році".

Сергій Головньов повідомив про чинники, які змушують похвилюватися. В першу чергу, це зміцнення курсу гривні до долара. Як запевняє аналітик, воно викликане спекулянтами, які привезли в Україну іноземну валюту для купівлі гривневих державних облігацій. В результаті бюджет отримує менше податків від імпорту, адже закордонні товари гривні стали дешевше. У той же час, скоротився експорт - собівартість виробництва стала меншою, але і ціна продукції в доларах знизилася. Держава зазнала чималих збитків.

"Недонадходження податків до бюджету до кінця року: 50 млрд грн", - підкреслив журналіст.

Сергій Головньов зазначає, що фракція "Слуга народу" не домоглася прориву в регулюванні реформ. Поки впровадження ринку землі відклали, гральний бізнес не узаконили, зміни в оподаткуванні видобутку руди і газу не пройшли. До того ж, Венеціанська комісія незадоволена судовою реформою.

"Чисто з інформаційної точки зору, в цьому замісі Гончаруку і всього Кабміну варто було б пояснювати, що робить уряд для мінімізації негативних наслідків всіх перерахованих вище факторів. Мовчати про надої, жири, багату скарбницю і 7% зростання ВВП на рік", - пише Сергій Головньов.

Він додав, що владу губить брехня. Адже простій людині не можна нав'язати віру в позитивні зміни, якщо їх немає за фактом. Загальний меседж нового уряду журналіст описав цитатою письменника Михайла Булгакова: "Суворі роки йдуть ... За ними інші приходять — Вони теж будуть важкі".

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