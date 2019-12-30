Людство впритул підійшло до межі руйнування тих самих колишніх геополітичних, соціальних, в цілому – глобальних парадигм і самовлаштування, на основі якого функціонувало, якщо можна так висловитися, кілька останніх століть

Простіше кажучи, враховуючи найважливіші події в усіх сферах життя, світові події та їх наслідки тільки за останній рік, з упевненістю можна стверджувати, що настають глобальні зміни – світ проходить, свого роду, точку неповернення. Про основні тренди практично минулого, 2019-го, року і як вони вплинуть на майбутнє в 2020-му міркує Сергій Дацюк. Аналітик вважає, що не за горами той період, коли вселюдство покрокує у якісно нову концепцію свого перетворення. Про це йдеться в його підсумковому за 2019 рік інтерв'ю на Ukr Life (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Серед основних трендів аналітик виділяє:

«Корпорації створюють новий світовий порядок»

«Торгова війна США-Китай у боротьбі за економічне лідерство»

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«Китай»

«Криза Європи»

«Клімат, екологія», а «Грета Тунберг», сімулякренд (симулякр-тренд).

З тенденцій:

«Росія воює зі світом, створюючи нову зброю і намагаючись продовжувати освоєння космосу»

З симулякрендів (образність, прообраз – ред.):

«Україна — вплив на світ через корупцію». Основний хронотоп:

5 січня Православна Церква України отримала незалежність від Російської Православної Церкви.

21 квітня комік Володимир Зеленський перемагає на президентських виборах в Україні.

Зеленський, Путін, Меркель у Парижі

9 грудня зустріч Нормандської четвірки в Парижі з врегулювання війни Росії проти України на Донбасі. В даному випадку, результати переговорів несуттєві:

«Інновації сторін нульові», - зазначає експерт і додає, цитуємо, «українська корупція стає однією з найвпливовіших сил у світі»:

«Породжує спробу імпічменту Трампа в США, нахабство агресії Росії, посилення кризи в Європі і неможливість для світу допомогти у завершенні війни Росії з Україною». Корупція в Україні перетворилася у світове лихо, вважає автор, а також в один з найважливіших світових негативних трендів:

«Реформи і оновлення України, як і раніше малоймовірні, країна знаходиться в ситуації розпаду».

На думку одного з найбільш шанованих, будемо називати все своїми іменами, філософів, у більш широкому позначенні - аналітика Дацюка, у вже практично минулому році в світі оформилися дві тенденції:

«Корпоративно-інноваційна США, Японії і Південної Кореї та державно-інноваційна Китаю». Росія ж, зі своїм ядерним потенціалом – стала мало кому цікава. А Європа «всередині процесу прокрастинації і архаїзації» - простіше кажучи, фунцкціонал на старому «доброму імені» - не більше, і примикає до Росії.

Далі мова про важливі події року, що минає, як про прототренди майбутнього:

19 березня Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про свою відставку після майже 30 років перебування на посаді останнього глави держави радянської епохи. Останній політичний лідер ще часів СРСР відійшов від влади.

таможенный союз пути лукашенко назарбаев

8 квітня Згідно з дослідженнями Токійського університету, кожен четвертий дорослий японець (-ка) — незайманий (-ца) у віці 18–39 років. Дебіологізація сексуальності в Японії має найбільш розвинений і небезпечний характер.

19 червня. Сенатори США проводять секретний брифінг про можливе виявлення НЛО ВМС США. В контексті автор навіть згадує про поодинокі повідомлення про НЛО які у США з'являються вже не перше десятиліття:

«За 2019-ий рік вони (повідомлення – ред.) почастішали. Зокрема, у статті в New York Times, кілька пілотів повідомили про численні сутички з непізнаними літаючими об'єктами без видимих вихлопних газів двигуна або інфрачервоного випромінювання.

Почастішання зіткнень з «прибульцями» свідчить про інтенсифікацію спостережень за людською цивілізацією, вважає Дацюк:

«Це означає, що світ серйозно підійшов до предсингулярного періоду, коли перетворення вселюдства стає невідворотним».

Мега-важлива в сучасних реаліях тенденція «Інтернет, Соціальні мережі». Тут автор наводить приклади заяв щодо конфіденційності – заяві глави Facebook Марка Цукерберга про плани перетворити платформи соціальних мереж в платформу, більш орієнтовану на конфіденційність.

фейсбук инстаграм мессенджер

17 березня Facebook видаляє 1,5 мільйони відеороликів про стрілянину в мечеті Крайстчерч за перші 24 години після атаки, ще 1,2 мільйона.

8 травня в Сінгапурі прийнятий законопроект “проти фальшивих новин”. 14 травня Вікіпедія підтверджує, що Китай заборонив всі версії цього сайту. А 15 травня п'ять найбільших світових технологічних компаній обіцяють боротися з екстремістськими матеріалами в рамках ініціативи «Крайстчерч-колл» (про боротьбу з екстремізмом в інтернет) в Парижі, організованої Жасиндой Ардерна та Еммануелем Макроном. У липні Facebook погоджується виплатити , найбільший за всю історію штраф Федеральній торговій комісії США у розмірі 5 мільярдів доларів США за порушення конфіденційності споживачів:

«Інтернет та соціальні мережі поступово стають конкурентними виробниками сенсу і перспективи для вселюдства».

В контексті автор розмірковує про «Світовий тероризм» і «Хакерський тероризм», як, також, тренди:

«Нарівні з корпораціями самоіндетифіковані спільноти і самовизначені мікрогрупи намагаються воювати з державами і містами. Тому кібертероризм, груповий тероризм радикальних повстанських груп і індивідуальний тероризм екзотів є ознаками нового, що зароджується світового порядку, де держави вже не будуть домінувати».

ДТП, Китай

«Світова культура», як тенденції. Тут автор говорить про кризу:

«В культурі практично немає важливих подій. Втрата сенсу і перспективи не дозволяє робити проривні культурні події. Світові ЗМІ зосереджуються на виробництві симулякрендів.  Це ознака серйозної світової кризи культури», - підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні