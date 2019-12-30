Висновки об'ємні і що найголовніше, гостро відображають, місцями, нажаль, а подекуди, можливо, і нащастя - нашу з вами реальність

Людство впритул підійшло до межі руйнування тих самих колишніх геополітичних, соціальних, в цілому – глобальних парадигм і самовлаштування, на основі якого функціонувало, якщо можна так висловитися, кілька останніх століть

Простіше кажучи, враховуючи найважливіші події в усіх сферах життя, світові події та їх наслідки тільки за останній рік, з упевненістю можна стверджувати, що настають глобальні зміни – світ проходить, свого роду, точку неповернення. Про основні тренди практично минулого, 2019-го, року і як вони вплинуть на майбутнє в 2020-му міркує Сергій Дацюк. Аналітик вважає, що не за горами той період, коли вселюдство покрокує у якісно нову концепцію свого перетворення. Про це йдеться в його підсумковому за 2019 рік інтерв'ю на Ukr Life (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Серед основних трендів аналітик виділяє:

«Корпорації створюють новий світовий порядок»

«Торгова війна США-Китай у боротьбі за економічне лідерство»

«Китай»

«Криза Європи»

«Клімат, екологія», а «Грета Тунберг», сімулякренд (симулякр-тренд).

З тенденцій:

«Росія воює зі світом, створюючи нову зброю і намагаючись продовжувати освоєння космосу»

З симулякрендів (образність, прообраз – ред.):

«Україна — вплив на світ через корупцію». Основний хронотоп:

5 січня Православна Церква України отримала незалежність від Російської Православної Церкви.

21 квітня комік Володимир Зеленський перемагає на президентських виборах в Україні.

9 грудня зустріч Нормандської четвірки в Парижі з врегулювання війни Росії проти України на Донбасі. В даному випадку, результати переговорів несуттєві:

«Інновації сторін нульові», - зазначає експерт і додає, цитуємо, «українська корупція стає однією з найвпливовіших сил у світі»:

«Породжує спробу імпічменту Трампа в США, нахабство агресії Росії, посилення кризи в Європі і неможливість для світу допомогти у завершенні війни Росії з Україною». Корупція в Україні перетворилася у світове лихо, вважає автор, а також в один з найважливіших світових негативних трендів:

«Реформи і оновлення України, як і раніше малоймовірні, країна знаходиться в ситуації розпаду».

На думку одного з найбільш шанованих, будемо називати все своїми іменами, філософів, у більш широкому позначенні - аналітика Дацюка, у вже практично минулому році в світі оформилися дві тенденції:

«Корпоративно-інноваційна США, Японії і Південної Кореї та державно-інноваційна Китаю». Росія ж, зі своїм ядерним потенціалом – стала мало кому цікава. А Європа «всередині процесу прокрастинації і архаїзації» - простіше кажучи, фунцкціонал на старому «доброму імені» - не більше, і примикає до Росії.

Далі мова про важливі події року, що минає, як про прототренди майбутнього:

19 березня Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголошує про свою відставку після майже 30 років перебування на посаді останнього глави держави радянської епохи. Останній політичний лідер ще часів СРСР відійшов від влади.

8 квітня Згідно з дослідженнями Токійського університету, кожен четвертий дорослий японець (-ка) — незайманий (-ца) у віці 18–39 років. Дебіологізація сексуальності в Японії має найбільш розвинений і небезпечний характер.

19 червня. Сенатори США проводять секретний брифінг про можливе виявлення НЛО ВМС США. В контексті автор навіть згадує про поодинокі повідомлення про НЛО які у США з'являються вже не перше десятиліття:

«За 2019-ий рік вони (повідомлення – ред.) почастішали. Зокрема, у статті в New York Times, кілька пілотів повідомили про численні сутички з непізнаними літаючими об'єктами без видимих вихлопних газів двигуна або інфрачервоного випромінювання.

Почастішання зіткнень з «прибульцями» свідчить про інтенсифікацію спостережень за людською цивілізацією, вважає Дацюк:

«Це означає, що світ серйозно підійшов до предсингулярного періоду, коли перетворення вселюдства стає невідворотним».

Мега-важлива в сучасних реаліях тенденція «Інтернет, Соціальні мережі». Тут автор наводить приклади заяв щодо конфіденційності – заяві глави Facebook Марка Цукерберга про плани перетворити платформи соціальних мереж в платформу, більш орієнтовану на конфіденційність.

17 березня Facebook видаляє 1,5 мільйони відеороликів про стрілянину в мечеті Крайстчерч за перші 24 години після атаки, ще 1,2 мільйона.

8 травня в Сінгапурі прийнятий законопроект “проти фальшивих новин”. 14 травня Вікіпедія підтверджує, що Китай заборонив всі версії цього сайту. А 15 травня п'ять найбільших світових технологічних компаній обіцяють боротися з екстремістськими матеріалами в рамках ініціативи «Крайстчерч-колл» (про боротьбу з екстремізмом в інтернет) в Парижі, організованої Жасиндой Ардерна та Еммануелем Макроном. У липні Facebook погоджується виплатити , найбільший за всю історію штраф Федеральній торговій комісії США у розмірі 5 мільярдів доларів США за порушення конфіденційності споживачів:

«Інтернет та соціальні мережі поступово стають конкурентними виробниками сенсу і перспективи для вселюдства».

В контексті автор розмірковує про «Світовий тероризм» і «Хакерський тероризм», як, також, тренди:

«Нарівні з корпораціями самоіндетифіковані спільноти і самовизначені мікрогрупи намагаються воювати з державами і містами. Тому кібертероризм, груповий тероризм радикальних повстанських груп і індивідуальний тероризм екзотів є ознаками нового, що зароджується світового порядку, де держави вже не будуть домінувати».

«Світова культура», як тенденції. Тут автор говорить про кризу:

«В культурі практично немає важливих подій. Втрата сенсу і перспективи не дозволяє робити проривні культурні події. Світові ЗМІ зосереджуються на виробництві симулякрендів. Це ознака серйозної світової кризи культури», - підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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