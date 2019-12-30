Выводы объемные и что самое главное, остро отображающие, местами, к сожалению, а местами, возможно, и к счастью - нашу с вами реальность

Человечество вплотную подошло к границе разрушения тех самых прежних геополитических, социальных, в целом – глобальных парадигм и самоустройства, на основе которого функционировало, если можно так выразиться, несколько последних веков

Проще говоря, учитывая важнейшие произошедшие во всех сферах жизни, мировые события и их последствия только за последний год, с уверенностью можно утверждать, что грядут глобальные перемены – мир проходит, своего рода, точку невозврата. Об основных трендах практически минувшего, 2019-го, года и как они повлияют на будущее в 2020-м рассуждает Сергей Дацюк. Аналитик считает, что не за горами тот период, когда всечеловечество зашагает в качественно новую концепцию своего преобразования. Об этом идет речь в его итоговоv интервью за 2019 год на Ukr Life (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Среди основных трендов аналитик выделяет:

«Корпорации создают новый мировой порядок»

«Торговая война США-Китай в борьбе за экономическое лидерство»

«Китай»

«Кризис Европы»

«Климат, экология», а «Грета Тунберг», симулякренд (симулякр-тренд).

Из тенденций:

«Россия воюет с миром, создавая новое оружие и пытаясь длить освоение космоса»

Из симулякрендов (образность, прообраз – ред.):

«Украина — влияние на мир через коррупцию». Основной хронотоп:

5 января Православная Церковь Украины получила независимость от Русской Православной Церкви.

21 апреля комик Владимир Зеленский побеждает на президентских выборах в Украине.

9 декабря встреча Нормандской четверки в Париже по урегулированию войны России против Украины на Донбассе. В данном случае, результаты переговоров несущественные:

«Инновации сторон нулевые», - отмечает эксперт и добавляет, цитируем, «украинская коррупция становится одной из самых влиятельных сил в мире»:

«Порождает попытку импичмента Трампа в США, наглость агрессии России, усиление кризиса в Европе и невозможность для мира помочь в завершении войны России с Украиной». Коррупция в Украине превратилась в мировое бедствие, считает автор, а также в один из самых важных мировых негативных трендов:

«Реформы и обновление Украины по-прежнему маловероятны, страна находится в ситуации распада».

По мнению одного из самых уважаемых, будем называть все своими именами, философов, в более широком обозначении - аналитика Дацюка, в уже практически минувшем году в мире оформились две тенденции:

«Корпоративно-инновационная США, Японии и Южной Кореи и государственно-инновационная Китая». Россия же, со своим ядерным потенциалом – стала мало кому интересна. А Европа «внутри процесса прокрастинации и архаизации» - проще говоря, фунцкционал на старом «добром имени» - не более, и примыкает к России.

Далее речь о важнейших событиях минувшего года, как о прототрендах будущего:

19 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявляет о своей отставке после почти 30 лет пребывания на посту последнего главы государства советской эпохи. Последний политический лидер еще времен СССР отошел от власти.

8 апреля Согласно исследованиям Токийского университета, каждый четвертый взрослый японец (-ка) — девственник (-ца) в возрасте 18–39 лет. Дебиологизация сексуальности в Японии имеет наиболее развитый и опасный характер.

19 июня. Сенаторы США проводят секретный брифинг о возможном обнаружении НЛО ВМС США. В контексте автор даже упоминает о единичных сообщениях об НЛО которые в в США появляются уже не первое десятилетие:

«За 2019-ый год они (сообщения – ред.) участились. В частности, в статье в New York Times, несколько пилотов сообщили о многочисленных столкновениях с неопознанными летающими объектами без видимых выхлопных газов двигателя или инфракрасного излучения.

Учащение столкновений с «пришельцами» свидетельствует об интенсификации наблюдений за человеческой цивилизацией, считает Дацюк:

«Это означает, что мир всерьез подошел к предсингулярному периоду, когда преобразование всечеловечества становится неотвратимым».

Мега-важная в современных реалиях тенденция «Интернет, Социальные сети». Здесь автор приводит примеры заявлений по конфиденциальности – заявлении главы Facebook Марка Цукерберга о планах превратить платформу социальных сетей в платформу, более ориентированную на конфиденциальность.

17 марта Facebook удаляет 1,5 миллиона видеороликов о стрельбе в мечети Крайстчерч за первые 24 часа после атаки, еще 1,2 миллиона.

8 мая в Сингапуре принят законопроект “против фальшивых новостей”. 14 мая Википедия подтверждает, что Китай запретил все версии этого сайта. А 15 мая пять крупнейших мировых технологических компаний обещают бороться с экстремистскими материалами в рамках инициативы «Крайстчерч-колл» (о борьбе с экстремизмом в интернет) в Париже, организованной Жасиндой Ардерн и Эммануэлем Макроном. В июле Facebook соглашается выплатить , крупнейший за всю историю штраф Федеральной торговой комиссии США в размере 5 миллиардов долларов США за нарушение конфиденциальности потребителей:

«Интернет и социальные сети постепенно становятся конкурентными производителями смысла и перспективы для всечеловечества».

В контексте автор рассуждает о «Мировом терроризме» и «Хакерском терроризме», как, также, трендах:

«Наравне с корпорациями самоидентифицирующиеся сообщества и самоопределяемые микрогруппы пытаются воевать с государствами и городами. Поэтому кибертерроризм, групповой терроризм радикальных повстанческих групп и индивидуальный терроризм экзотов являются признаками нового зарождающегося мирового порядка, где государства уже не будут доминировать».

«Мировая культура», как тенденции. Здесь автор говорит о кризисе:

«В культуре практически нет важных событий. Потеря смысла и перспективы не позволяет делать прорывные культурные события. Мировые СМИ сосредотачиваются на производстве симулякрендов. Это примета серьезного мирового кризиса культуры», - подытожил он.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе