Президент Володимир Зеленський може повторити долю одного з своїх попередників

Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков, передає «Главред».

На його думку, трагедія Зеленського полягає в тому, що він щиро бажає добра Україні, але він не знає, як цього досягти.

Кочетков впевнений, що на відміну від екс-президента Петра Порошенка, нинішній лідер країни дуже щирий і зовсім не жадібний.

На його думку, якщо глава держави не усвідомлює необхідність переформатування свого оточення і виконавчої влади, не вирішить проблему відсутності стратегічного бачення ситуація, то він повторить долю колишнього президента Віктора Ющенка.

"…доля Януковича (екс-президент Віктор Янукович - Ред.) Зеленському не загрожує - бігти з країни йому навряд чи доведеться, тому що він не краде і не хоче цього робити, не будує схем заради власного збагачення - йому просто нема від чого тікати…", - додав аналітик.

Раніше повідомлялося, що для президента Володимира Зеленського практично весь 2020 рік буде дуже напруженим.

Коли мова йде про гороскопі громадського діяча, який займає високий пост, важко відокремити особисті показники гороскопу від службових, так як президент завжди на роботі. Тому стверджувати, як саме реалізуються ці показники, яких подій життя президента вони будуть стосуватися, важко. Але те, що 2020 рік буде дуже складним для Володимира Зеленського, це однозначно.

Напружені аспекти гороскопу будуть вимагати від Зеленського долати перешкоди, докладати додаткові зусилля, вирішувати численні проблеми, що виникають, і не дадуть розслабитися. В його гороскопі на 2020 рік немає позитивних аспектів, що обіцяє складності у всіх сферах його життя. Тому наступний рік, без сумніву, стане одним з найважчих особисто для Володимира Зеленського.

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