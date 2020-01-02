Президент Росії Володимир Путін хоче повернути Україні розорений війною Донбас на своїх умовах

Як передає Politeka.net про це заявив головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов в одному з інтерв'ю. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, причиною такого рішення президента РФ стануть міжнародні санкції, які є дуже болючими.

«З одного боку, купа накладених на нас санкцій, з іншого боку, купа - що робити з Донбасом? На мій погляд, я про це говорив, Володимир Володимирович хоче впендюрить цей Донбас, розорений війною. Звідти багато вивезено обладнання. Як після війни. Він інфікований російськими інтересами, російською зброєю, російськими агентами впливу. Ось і впендюрять його назад в України», - заявив пропагандист Кремля.

Раніше, головний редактор радіо «Ехо Москви» Олексій Венедиктов зробив цинічну заяву.

Пропагандист, який виступив з наміром відкрити в Києві філію «Ехо Москви», впевнений, що українці забудуть про вбитих Росією воїнів ООС.

Також він порівняв сучасну війну проти Росії з Другої світової.

На думку російського журналіста, єдине, що нібито підтримує в українців пам'ять про загиблих на Донбасі воїнів – це триваюча війна. Однак варто їй закінчитися – про смерті і втрати швидко забудуть.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до Путіна: названі умови переговорів у новому форматі.

Як повідомляла Politeka, у Зеленського знайшли спосіб навічно усунути Росію, заважає лише один нюанс.

Також Politeka писала, що Росія зникне з карти світу, у Зеленського виступили з цікавою ініціативою.