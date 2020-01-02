Президент России Владимир Путин хочет вернуть Украине разоренный войной Донбасс на своих условиях

Как передает Politeka.net об этом заявил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в одном из интервью. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, причиной такого решения президента РФ станут международные санкции, которые являются очень болезненными.

«С одной стороны, куча наложенных на нас санкций, с другой стороны, куча — что делать с Донбассом? На мой взгляд, я уже об этом говорил, Владимир Владимирович хочет впендюрить этот Донбасс, разоренный войной. Оттуда много вывезено оборудования. Как после войны. Он инфицирован российскими интересами, российским оружием, российскими агентами влияния. Вот и впендюрить его обратно в Украину», - заявил пропагандист Кремля.

Ранее, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал циничное заявление.

Пропагандист, который выступил с намерением открыть в Киеве филиал «Эха Москвы», уверен, что украинцы забудут об убитых Россией воинах ООС.

Также он сравнил современную войну против России со Второй мировой.

По мнению российского журналиста, единственное, что якобы поддерживает в украинцах память о погибших на Донбассе воинах – это продолжающаяся война. Однако стоит ей закончиться – о смертях и потерях быстро забудут.

Напомним, Зеленский обратился к Путину: названы условия переговоров в новом формате.

Как сообщала Politeka, у Зеленского нашли способ навечно устранить Россию, мешает лишь один нюанс.

Также Politeka писала, что Россия исчезнет с карты мира, у Зеленского выступили с интересной инициативой.