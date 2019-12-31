В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за новогоднее поздравление
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на YouTube.
Так, Путин традиционно рассказывает о победах России в этом году на фоне Кремля, однако пользователи сети поспешили забросать его дизлайками и едкими комментариями.
"В новом году Россию ожидают новые санкции и социально-экономические потрясения, падение уровня жизни и трибунал по сбитому Боингу ! Ура товарищи", "Бла бла бла как обычно изыди сотана", "каждый выдох - смрад лжи", "нищета и полное отсутствие будущего", - пишут они.
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Как сообщалось ранее, В Кремле рассматривают вариант создания союзного государства России, Украины и Беларуси к 2024 году.
Таким мнение в интервью UKRLIFE.TV поделился публицист Виталий Портников.
По его словам, Владимир Путин обладает всей полнотой власти и не собирается с ней расставаться.
Кроме того, в этой ситуации самым достойным уходом с поста президента России для него было бы создание к 2024 году союзного государства России, Украины и Беларуси, в котором обе страны могли в состав РФ или в состав расширенного союзного государства.
"К примеру, Беларусь стали единым федеральным округом, а Украины была бы разделена на несколько федеральных округов, при этом, возможно, оставаясь государством, ассоциированным с Россией" , - заявил публицист.
Такой невероятній сценарий, по его словам, стал бы венцом политической карьеры Путина.
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