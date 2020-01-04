Андрій Пальчевський розповів про мовну проблему, яка виникла в Україні

Як передає Politeka.net, таку заяву відомий український бізнесмен та телеведучий зробив в ефірі програми «Чому так?». (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)





Насамперед, він нагадав слова голови Венеціанської комісії, яка "не розуміє, що означає мовний закон в Україні".

"Про це також сказав керівник наших сусідів (Володимир Путін - ред.), натякнувши що 34-38 відсотків населення України у побуті розмовляють російською. Я з цією цифрою категорично не згоден, я вважаю, що набагато більша кількість людей користуються російською мовою і не треба закривати на це очі", - заявив він і викликав оплески в залі.

Також він підкреслив, що виступає за те, що Володимир Зеленський повинен увійти в історію як примиритель не тільки зовнішній, але і примиритель внутрішній.

"Можна ж поставити Львів і Донецьк, щоб вони знаходили спільну мову? Можна. Якщо цих людей буде об'єднувати третій чоловік, який прекрасно прислухається до думки і тих, і інших. Поки що мовна проблема стоїть дуже гостро", - сказав Пальчевський.

Раніше Андрій Пальчевський заявив, що президент Володимир Зеленський в 2019 році виграв свою головну битву, оскільки країна уникла найгіршого.

«В цьому році все могло виявитися набагато гірше. Нас могла чекати інфляція - цього не сталося. Зміцнення валюти відбулося. Хочемо ми цього, чи ні. Краще, коли ти отримуєш у доларовому еквіваленті більше, ніж отримував а 10-15%. Правда, заслуги в цьому самого президента небагато. Тут головна заслуга Зеленського - що він виграв вибори і прибрав головного хрестопродавця України - Петра Порошенка. Який грав і грає до сих пір на цих зобов'язаннях», - зазначив він.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посада".

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